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內地音樂平台倒閉 港生近百萬學費討不回

香港新聞組／香港17日電
內地音樂平台倒閉，不少香港學生學費追討無門。圖為香港學生到校情況，非當事人。 （香港中通社）
內地音樂平台倒閉，不少香港學生學費追討無門。圖為香港學生到校情況，非當事人。 （香港中通社）

疫情持續影響，學生的不少學習或興趣活動均逐漸轉往網上發展，包括一些跨境平台，惟一旦這些跨境平台倒閉或出現問題，港人或難以追討學費。香港文匯報報導，工聯會早前接獲33名受內地「VIP陪練」樂器陪練平台停運影響的家長求助，指他們為子女報讀了該平台提供的網上音樂課程，但平台於今年6月倒閉，現追討學費無門，總損失金額共76萬元人民幣（約合港幣86萬元、10.9萬美元），最高金額的一宗個案繳付了23萬元人民幣。工聯會立法會議員鄧家彪促請特區政府與內地相關部門設立法規及調解方式跟進事件。由於網上學習服務在疫情下只會日趨普及，有家長亦期望特區政府盡力完善有關制度，加強監管。

鄧家彪昨日舉行線上記者會，表示其辦事處至今共收到33宗求助個案，由於涉案公司在上海註冊，事件涉及跨境交易，較難在本港直接處理。他促請特區政府與內地相關部門一同跟進事件，同時應立法填補制度空白。

家長徐女士表示，基於疫情及香港鋼琴面授課程費用高昂，於2019年經朋友介紹認識名為「VIP陪練」的網上平台，對課堂質素感滿意，又認為代言人、著名鋼琴家郎朗形象正面，於是購買課程讓子女網上學習鋼琴。

過去3年間，徐女士共購買了價值3.4萬元人民幣的課程，至平台今年6月底停運時，仍有約值1.5萬元人民幣的課時未使用。她說，有老師曾表示已兩個月沒獲發工資，在平台倒閉後，她和其他苦主曾先後報警及向香港消委會求助，至今仍未能取回涉款。

另一位家長則表示，自己在網上看到大量的廣告，加上有明星代言，讓她放下了心中疑團，在購買課程後也是偶然得知公司倒閉，至今仍未獲退款。

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