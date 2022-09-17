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「民心所向」 港人悼「事頭婆」…人龍長又長

香港特派員李春／香港17日電
連日來香港人大排長龍到英國駐香港總領事館，向「事頭婆」英女王致以最後敬意。（美聯社）
連日來香港人大排長龍到英國駐香港總領事館，向「事頭婆」英女王致以最後敬意。（美聯社）

林夕歌詞有「皇后大道中人民如潮湧」之說，卻未能料到這些天是由皇后大道東轉金鐘道再接法院道，才是「人民如潮湧」。因法院道一號有英國香港總領事館，連日來香港人排大長龍，去那裡向他們說的「事頭婆」致以最後敬意，星期五場景最震撼。

連日來香港人大排長龍英女王致以最後敬意，引發「戀殖」指責。（美聯社）
連日來香港人大排長龍英女王致以最後敬意，引發「戀殖」指責。（美聯社）

香港人管老闆娘叫「事頭婆」，也習慣了用此稱呼英女王。英女王駕崩，英國駐香港總領事館設弔唁冊供公眾悼念，連日來香港人去得太多，令領事館臨時宣布星期五加開時間，由早上十點開放至晚上七點，還要加開下星期一上午供公眾向女王致敬。

說香港人大排長龍送別「事頭婆」比較籠統，有親歷者具體說法，是在酷熱下排隊最長四個多小時，才在領事館門前放下花束，然後進到領事館在弔唁冊上簽名致意。至於排隊形成多少公里的長龍，說法難準，因為那龍時短時長。

香港人因何對「事頭婆」有如此不捨之情呢，很多人說是女王在位時間最長，陪同香港由殖民地時代到回歸時代、由貧困歲月走到經濟騰飛時光。女王形象滲入香港人的日常，寫信貼郵票是女王頭，用硬幣是女王頭，還有好多以女王名字命名的如醫院、體育館等等，連首任特首董建華家族大船也叫「伊麗莎白皇后號」。

時事評論員劉銳紹則認為，是因60年代香港左派暴動後，英國改變治港政策，開始改善民生，十年建屋計畫，九年免費教育，建立警民關係科，引發普羅大眾的良好願望。及後來港英政府稍微開放一些政治空間，英女王兩次訪港大搞「親民秀」，柔性管治才漸有成效。不是港人「戀殖」，而是因為不期然地輻射到今天，還在寬鬆與強硬、人氣與王氣之間作了對比。

說到「戀殖」，港人如此悼念英女王，當然會引來反彈，其指責正是「戀殖」。最有意思的是知名藝人羅家英去英國領事館向女王致意，結果招致粉紅圍攻，羅家英被迫在社交媒體認錯說自己「未加深思熟慮」，還高呼「我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

英國駐香港總領事館領事館前花束堆成了小山。（美聯社）
英國駐香港總領事館領事館前花束堆成了小山。（美聯社）

「多謝您給我們一個曾經美麗的香港」

羅家英這類故事，也比不上星期五這天不好描述的場景，那已不是長龍有多長、排隊等多久的事了，而是花堆成了小山，花間出現一張張自製的標語和畫相，人們在此作好久未見的自我表達，比如「民心所向」、「多謝您給我們一個曾經美麗的香港」等等。

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