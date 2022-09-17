「復常」之爭 香港前後任高官梁柏賢、盧寵茂隔空交戰

醫管局前行政總裁梁栢賢。（中新社資料照片）

香港 第五波疫情 已持續大半年，明報報導，香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢建議應分開計算今年初疫情高峰期和近日反彈的病死率，並推算最近疫情病死率與流感 相若，遭醫務衛生局長盧寵茂不點名批評是「嚴重選擇性偏誤」。梁栢賢昨日表示，國際界開放邊界已是大勢所趨，也是香港民心所向，「有些人」卻拖復常後腿，質疑是否有其他目的；盧寵茂昨日傍晚出席某個活動，未對有梁栢賢的說法有所回應。

港府醫務衛生局局長盧寵茂。（中通社）

中央社報導，這場政府官員與專家的疫情隔空交戰始於13日，特首李家超談及疫情時表示，現時疫情仍然嚴峻，指過去一般季節性流行性感冒高峰期，一年可能約有300多例死亡，但第5波疫情有9000多例死亡，兩者相差30倍；流感死亡率是0.1%，但Omicron病毒變異株死亡率是0.6%，兩者相差6倍。

梁栢賢在其臉書發文反駁，指據衛生防護中心最新數據，確診病例約156萬，超過9500人死亡，若由2021年12月31日起計算，第5波疫情主要由Omicron BA.2.2病毒株引起，截至9月4日粗病死率為0.6%，是流感6倍。但他強調，衛生防護中心統計數據並未將現時新一波疫情與今年2至3月疫情分開，5月起新一波疫情由BA.4或5等變異株引起，粗病死率已經下降至0.098%，與流感死亡率相若。

盧寵茂15日則在網誌撰文反駁，重申疫情死亡率約0.6%，「這是鐵一般的事實、改不了的數字」，疫情前即2015年至2019年香港流感每年只造成211至812人死亡（平均450人）。他表示，如果只利用5月至今的死亡率數據，企圖說明疫情發展到現在已與季節性流感相若，「這猶如裝成瞎子摸大象，是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。」

梁栢賢昨天再在臉書發文表示「國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」梁栢賢還意有所指的表示，「有朋友說笑：『這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟？』我說：『你看得韓劇太多啦，邊有咁多陰謀！（那來那麼多陰謀）』」

梁栢賢擔任醫管局行政總裁前，曾任香港衛生署副署長，參與處理2003年香港SARS爆發。COVID-19疫情爆發後他常在臉書發文表達意見。

梁栢賢最近的貼文多次指香港應該復常，8月26日他撰文指，曾與政府專家顧問袁國勇通電話就疫情交換意見，兩人認為「疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離措施是沒有意義」。9月10日梁栢賢再發文表示，對未來數周入境檢疫改為「0＋7」感樂觀，雖然社會上仍有「不少保守強硬派雜音」，但相信特首會堅持復常步伐。

此前曾有媒體報導，香港政府內部對11月取消入境酒店隔離意見分歧，李家超傾向取消，而盧寵茂則反對。盧寵茂其後撰文不點名反駁，指文章令他聯想到清朝宮鬥劇「延禧攻略」，令讀者誤以為港府內部分裂。