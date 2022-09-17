「渣馬」再宣布停辦 維港泳10月23日照游

香港體壇盛事之一的渣打香港馬拉松，在疫情下再度停辦。圖為2019年渣馬全馬賽事尖沙咀彌敦道起步。（中新社資料照片）

香港 受疫情 持續影響，近月多項大型體育活動紛紛喊卡，繼世界龍舟錦標賽由香港移師泰國、香港公開羽毛球錦標賽取消後，原定11月20日舉行的渣打香港馬拉松 （渣馬）昨日亦宣布取消，但另一項大型體育盛事、新世界維港泳昨日則宣布如常舉行。

明報報導，香港田徑總會昨日表示，至今尚未收到政府批准的回覆，「別無選擇」下取消。港府體育事務專員楊德強則表示，上周才收到渣馬申請，當局尚需時間處理，不解田總為何此時取消賽事；文化體育及旅遊局長楊潤雄稱昨傍晚才知道消息，已指示同事了解。

渣馬自1997年創辦，2020年因疫情和社會運動影響而首次停辦，2021年因疫情順延至10月24日舉行，不料相隔一年，渣馬再次停辦。

田總主席關祺早於本月初即表示，如9月首個周未能取得政府批准或考慮取消；至本月8日，田總再舉行記者會，稱已正式向政府遞交申請，希望當局本周內回覆，以盡早安排工作。田總昨日則宣布，因尚未收到批准回覆，而距離原定賽期只有兩個月，形容是「別無選擇」下決定取消賽事，稱會在許可情况下盡快恢復賽事。

報導指出，楊德強則對田總取消渣馬表示不解，稱港府去年批准渣馬舉行的時間同樣於兩個月前，不明白為何田總等不及批准。他說，田總最初提出活動參加人數為3.3萬，但考慮到現時疫情每日確診宗數近萬宗，當局遂要求田總將參賽人數減少；又稱去年渣馬舉行時確診宗數少，但參賽人數亦只有1.6萬，認為今年需更多考慮。

楊德強又說，田總至上周才提交更新方案，將參賽人數降至2.5萬及將跑手分成更多組別，港府不同部門需時考慮田總方案，但一直強調會盡快回覆，惟楊未有正面回應可於何時回覆。據政府消息稱，當局對渣馬取消感突然，稱早已提出參賽者須檢測核酸及分批作賽等要求，僅待田總回應是否接受。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛稱，主辦單位已積極制定方案，尋求最安全的模式舉辦馬拉松，而他早前亦曾為主辦單位及政府協調，對賽事無法舉行感失望。

新世界維港泳將如期於10月23日舉行，名額共1500個，與去年相同。今年比賽路線會由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭至尖沙咀星光大道。圖為2017年優悠組泳手出發。（中通社資料照片）

另外，維港泳昨公布將於10月23日舉行，名額共1500個，今早11時起接受報名，23日截止，參賽名額與去年相同。中國香港游泳總會會長王敏超表示，當局最終接納他們的方案，願將賽事分為5組進行，認為政府有「用力地」考慮他們意見，有誠意舉行賽事。