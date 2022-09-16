新冠病死率相似流感 衛局斥數據誤導

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 昨天新增8187例確診病例，其中本地感染8023例，境外移入164例，新增6名確診者死亡。

明報報導，醫管局前行政總裁梁栢賢近日質疑，政府應分開計算今年初疫情 高峰期和近日反彈的「粗病死率」，認為最近疫情粗病死率不足0.1%，與流感 相若。醫務衛生局長盧寵茂昨不點名反駁，斥有關計算「嚴重選擇性偏誤」，誤導市民輕視疫情，強調應以整個第五波病死率0.6%比較最恰當。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，近四個多月病死率較年初下跌逾八成，強調關鍵是推動了疫苗接種和向高危患者處方口服藥。

據報導，盧寵茂昨午發表題為「用數據說話」的網誌，不點名批評有人認為應單以今年5月至今「死亡率」的0.1%與季節性流感「平均死亡率」的0.1%比較，他質疑是誤導市民輕視疫情，又說「若以蘋果對蘋果」比較，香港同期流感死亡率實際為0（%）。他質疑利用上述數據說明疫情至今已與流感相若，猶如「瞎子摸大象」，以偏概全，形容「用數據說話」是客觀、科學，但「利用數據說話」則可能是主觀、偏誤。

報導稱，盧寵茂重申，香港第五波疫情「平均死亡率」約0.6%，與歷年季節性流感平均死亡率0.1%比較，是最恰當及有一定可比性。