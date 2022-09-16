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生日變忌日 港男疑欠360萬賭債 遭埋屍10天

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港打鼓嶺坪洋村近日發生謀殺案，一名男子疑欠賭債被殺埋屍，疑兇之後繼續致電死者妻子追債，死者妻懷疑丈夫遭綁架，於是報警。警方前天在粉嶺拘捕兩名疑兇，昨日下午在山邊挖出男子遺體，其間被人以利器襲擊，繼而埋屍廟後山坡10天。兩名疑兇被暫控一項謀殺罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。

文匯報報導，慘遭殺害埋屍的男子姓張（51歲），無業，綽號「侏儒強」，與案中同姓陳的29歲及64歲無業疑兇均為粉嶺一帶圍村的村民，張更與其中一名疑兇是朋友。三人平時都喜歡在粉嶺聯和墟一間餐廳打發時間。有知情人士透露，張生前熱愛足球，曾出錢資助街坊足球隊，更參與了外圍足球賭博，於早前欠下約360萬港元（約45.8萬美元）。

消息稱，張失蹤當日是其51歲生日，豈料生日變忌日。警方調查顯示，張於本月5日下午在餐廳外被疑兇邀請登上一輛平治私家車，並帶到打鼓嶺坪洋村關帝廟商討還債一事，其間發生爭執打鬥。張被人綁起毆打和刀刺催債，未幾斃命，之後被人拖到30米外的山邊草叢。有人挖出30厘米深屍坑埋屍，上面再鋪上水泥防屍臭外洩。

同日黃昏，疑兇竟向張妻打電話及發短訊，指其丈夫在他們手上，要求她代還360萬港元債務。張妻多次聯絡丈夫不果，懷疑丈夫被綁架，於是當晚向警方報案。

據了解，警方經調查後，前日到粉嶺聯和墟和豐街一間食肆，將兩名疑犯拘捕。明報報導，該餐廳負責人孫先生表示，近日有警員就失蹤人口要求翻看店舖閉路電視。前天早上約10時，一行20多名警員到場，帶走同枱用餐的四名男女。有街坊說，當時警員將四人押至其停泊於餐廳對開的車搜查，其後拘捕其中兩人，涉案的車於當日下午1時許被拖走。

文匯報報導，新界北總區高級警司（刑事）陳江明昨晚表示，死者被挖出時，眼、耳、口、鼻均被膠布包纏，雙手亦被膠布綑綁，左胸位置有一處相信被尖銳利器造成的傷口，屍體上層被水泥掩蓋，然後再蓋上泥土。法醫初步檢驗相信死者已死去8天至10天，但死因仍需稍後剖驗及毒理化驗確定，兇器尚未尋獲。

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