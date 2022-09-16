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港8000食肆遭追租 1/4恐結業 議員呼籲港府稅務寬減

香港新聞組／香港16日電
香港餐飲協會指出有8000食肆遭到追租，憂心2000間恐結業；圖為市民在酒樓飲食。（中通社）
香港餐飲協會指出有8000食肆遭到追租，憂心2000間恐結業；圖為市民在酒樓飲食。（中通社）

香港疫情仍然嚴峻，政府的「暫緩追租安排」結束後，香港餐飲聯業協會表示，至8月底有8000間食肆被業主追租，擔心至本月底前雙方仍未達成共識，其中2000間食肆將會結業。

綜合媒體報導，連鎖糕餅店Crostini日前全線結業，創辦人黃光輝表示，政府「暫緩追租安排」結束後，被業主追收累積欠下的數月租金，更有業主安排執達吏收回三間分店店舖，引發連鎖反應，公司現金流出現問題，曾經嘗試挽救，無奈清盤收場。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，疫情仍然嚴峻，飲食業界生意未見起色，政府為期三個月的暫緩追租期7月底結束，8月時即有不少業主追租，甚至發出律師信收舖，店舖難有足夠現金流繳交累計數月的租金，當中租用商場舖位的店東壓力更大。

黃家和指出，8000間食肆接獲追租通知，占整體五至六成，當中六至七成已遊說業主減租或分期交租，惟仍有2000至3000間食肆仍與業主商討中，情況不樂觀。

立法會議員陳紹雄認為，暫緩追租原意是協助中小微企度過難關，但暫緩追租期結束後，商戶要求一次過繳交幾個月租金，成為「壓垮商戶的最後一根稻草」。

他建議業主與租戶協商，考慮分期收租、減租或延長交租時限，政府又可推出鼓勵業主延長交租時限及減租措施，如果有業主願意免租，即提供稅務寬減，或延長針對依賴租金收入的業主的百分百擔保個人特惠貸款

另外，實政圓桌立法會議員田北辰表示，零售業界和餐飲業界一樣面對業主追租問題，估計也會出現倒閉潮。他建議政府推出貸款計畫，為業績表現理想的商戶繳付之前欠交的租金，政府成為「債權人」後，商戶則以一年時間慢慢清還貸款，讓業界度過租務難關。

田北辰坦言，暫緩追租已令業主的財政受影響，租戶難以與其協商減租及分期攤還欠租的安排，故暫緩追租期結束後有關商戶面對業主追租壓力，估計部分零售業商戶會陸續捱不下去要結業。他認為，若要避免出現倒閉潮，政府應出手相助，「可以貸款計畫，為商戶繳付所欠交的租金，讓業界以一年時間向政府攤還款項。」政府貸款雖有風險，但建議可根據商戶業績審批貸款。

租金 貸款 香港

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