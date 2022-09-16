恒大香港總部遭中信銀接管 涉76億貸款

恒大集團香港總部。（路透）

據香港 公司註冊處的一份文件顯示，財務壓力沉重的恒大集團 7月標售香港總部大樓「中國恒大中心」，吸引香港首富李嘉誠家族旗下長實集團投標，但隨即引發債權人行動。「中國恒大中心」9月6日遭到債權人、大陸國企中信銀行旗下中信銀行國際申請委任接管人接管，事件或與恒大此前抵押恒大中心換取的一筆76億元貸款 融資有關。

報導援引註冊處及土地註冊處文件稱，在2020年11月26日，恒大子公司、持有「中國恒大中心」的Pioneer Time以該大樓作為抵押品，藉此獲得76億港元貸款融資。市場分析，這次接管可能與上述融資案有關。

中國恒大去年傳財務危機，9月時就傳出恒大創辦人許家印的夫人提前贖回資金，且許家印名下擁有的高達15億（港元，下同，約1.91億美元）香港山頂豪宅也已易名，新的屋主竟然是他「管家」，有脫產之嫌。

綜合媒體報導，中國恒大已經拖欠違約，未按時償還款項，並且兩度嘗試出售大廈資產，但始終無人接盤，因此最終貸款方決定接管這一資產。而在許家印的原定計畫中，將這座香港總部大樓以90億折價拋售回血，或許是能否順利完成「保交付」重任，甚至恒馳汽車能否順利面世的關鍵一環，但看來許家印的回血計畫落空了。

就在一個多月前，中國恒大還曾以競標形式將中國恒大中心擺上貨架，估值約90億港元，較2015年的125億的買入價下降28%。彼時，關於「李嘉誠家族旗下長實集團即將入標該項目」的消息甚囂塵上，接盤意圖明顯。不少聲音猜測，這或許是李嘉誠從國外撤資之後，欲繼續重倉內地的風向標。

從結果看來，隨著「抄底」計畫落空，李嘉誠的投資意圖自然也無從談起。

有資深行業人士分析稱，最近這一年，與恒大有關的消息，幾乎都是壞消息，供應商、施工方、業主、員工等各個相關方都承擔了巨大惡果，幾次「軍令狀」讓企業信用歸零，帳上現金恐怕也早已告罄。而此次拋售香港總部計畫失利，一切恐怕又要回歸難點。