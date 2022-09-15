港餐飲協會：8000間食肆上月被追租 憂心結業潮

香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠疫情 肆虐二年多，重創全球經濟，香港 餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府推出為期3個月的暫緩追租安排到7月底結束，不少食肆被業主追收累積租金 ，面對很大壓力，他擔心會陸續出現結業潮。

香港電台報導，連鎖餅店Crostini全線結業，創辦人接受傳媒訪問時提到，自政府暫緩追租安排7月底結束後，公司現金流出現問題。

黃家和在香港電台節目《千禧年代》表示，7月底時已留意暫緩追租安排的後遺症，8月時見到有業主追收過去3個月的租金，但疫情未受控，食肆仍受制於社交距離措施生意差，尤其在大型商場的經營者壓力更大，因商場會依法律做事，包括收回店舖。

據他了解，8月期間，有5至6成食肆、即約有8000間，面對追租及收律師信。黃家和說，目前疫情仍然嚴峻又未可通關，香港似孤島，只能靠自己內循環消費，即使再延期交租3個月，作用也不大。

立法會議員陳紹雄說，目前經濟不似短期會改善，通關未有安排，累積要交租的商戶壓力會越來越大，因此雙方要積極協商，例如可否分期收租。政府亦可鼓勵業主減租、延長交租時限，或考慮就減租免租數額，向業主作稅務寬減等，鼓勵業主及商戶共度時艱。

另外，他亦建議政府為依賴收租維生的業主，提高個人免息特惠貸款計畫10萬元上限，以及延長計畫時間。