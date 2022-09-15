安以軒老公陳榮煉不法獲利2億美元 被控涉83罪

安以軒（右）和老公陳榮煉昔日甜蜜景象。（取材自臉書）

澳門 日報報導，德晉集團負責人、安以軒的老公陳榮煉被控犯罪集團等83項罪，「賭底面」總轉碼數約349億港元（約44億美元），至少賺取約15億港元（約2億美元）不正當利益，案件將於12月5日開審。

據報導，陳榮煉涉嫌以犯罪集團經營「賭底面」，被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙 罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪，正遭羈押候審，預計12月5日早上9時45分開審。控訴文件指出，陳榮煉六年裡的「賭底面」總轉碼數約349億港元（約44.5億美元），至少不法獲利15億港元。

控方案情指出，陳榮煉建立「德晉貴賓會」，至少自2014年起與眾被告在各娛樂場經營「賭底面」，內部以「外底」或「星數」為暗號，以約定比例私下接受賭客「台底」投注，將「檯面」賭注在「台底」以倍數加大，碼傭亦加大兩倍。為防避博監局監督和檢查，集團會提交虛假財務報表。

報導指出，該集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機 應用程式，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，方便賭客在不同地點進行電投賭博。

安以軒在老公被捕後已悄悄淨空微博，只留下個人和孩子動態，全無夫妻合體身影，因此傳出婚變。陳榮煉出事後，安以軒從未對外發聲，令外界好奇、擔心安以軒的近況，但安以軒經紀人僅表示：「藝人私事不作回應，謝謝」。