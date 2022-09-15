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香港連鎖西餅店Crostini突結業 百人被欠薪38萬美元

香港新聞組／香港15日電
西餅店Crostini宣布全線結業，在樂富分店有白色圍板封住門口。（取材自香港電台）
西餅店Crostini宣布全線結業，在樂富分店有白色圍板封住門口。（取材自香港電台）

香港有12間分店的義大利式連鎖餐廳餅店13日晚突然宣布Crostini全線結業，門市營業至昨日，造成逾百名員工失業，估計涉約300萬港元（約38.2萬美元）欠薪，數百顧客預購的餅卡淪為廢紙。

綜合香港電台、香港01等港媒報導，公司在社交網站表示，疫情下百業蕭條，不少行業大受影響。前年開始，經營環境十分惡劣，對於未能力挽狂瀾感到可惜，只能無奈作出非常沉重及失望的決定，向所有顧客及員工致歉。

有市民在網站留言，指已訂購蛋糕及購買禮券，要求公司交代安排。Crostini負責人昨向傳媒解釋，原本未打算結業，但已欠租達700萬港元（約89.2萬美元），一直尋找新資金但不果。

飲食業職工總會指，昨日已接獲Crostini員工求助，指8月至9月的薪金仍未支付，初步估算受影響有近百名員工，預料涉有約300萬港元欠薪。工會收集員工資料後，會轉介勞工處跟進。

職工總會權益總幹事招冠聰引述有工友表示，公司自8月份起拖欠薪金，近日已聯絡不到僱主，並指近日公司的餅房及車手已沒有上班，店內已無糕餅及咖啡可賣，部分分店在數日前已經關閉，感到十分無助。

招冠聰認為僱主一早知有營運困難，並已收起了部分機器，故不相信僱主是在昨日才決定結業，批評僱主在於結業後不交代欠薪安排是不負責任，「9月初還賣餅卡『吸錢』，但又不付薪水給員工。」他續指，現時僱主是自行把公司清盤，認為僱主無力償還有關款項，應現身簽署無力償還書，讓員工更快展開申請破欠基金程序。

他呼籲僱主盡快現身交代事件，總會已為員工舉行追討大會，解釋追討欠薪流程，並逐一協助員工登記追討欠薪及福利補償。

此外，香港業界及輿論對社會持續無法恢復正常顯得焦慮和不滿，昨天有媒體呼籲港府訂定對外通關目標。

香港經濟日報昨天發表社評指出，亞太區連較謹慎的日本、台灣，均已交出初步通關目標，香港若無法急起直追，不僅難以聯通，「世界也不會等你」。社評表示，為免市民「旁觀」外地通關、坐困愁城，當局有必要善用政策自主空間，盡快精準撤限。

香港 義大利 疫情

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