港防疫政策重創經濟 商辦3年後恐過剩如250個足球場

香港辦公室多年供不應求，租金是全球最貴之一，但受防疫政策使經濟衰退，預測2025年辦公室過剩面積相當於250個足球場。（歐新社）

香港 辦公室多年來供不應求而且租金 是全球最貴之一，惟英國金融時報13日報導，香港防疫隔離政策使經濟陷入衰退，過去兩年多，法國興業銀行、德意志銀行、渣打銀行，瑞銀集團、法國巴黎銀行、野村集團，澳洲國民銀行、尼爾森及松下電器等縮減在港規模，預測2025年香港辦公室過剩面積相當於250個足球場。

房地產 服務供應商第一太平戴維斯預計，未來4年將有1720萬平方英尺（約48萬坪）的頂級辦公室閒置，預計每年出租的面積約100萬平方英尺，供過於求的面積相當於250個足球場。

報導引述仲量聯行駐香港商業部執行董事嚴威程表示：「租賃市場即使未處於谷底，也正走向谷底，並將持續一段時間，有很多辦公室空間需要被吸納及消化。」他又說：「有很多新的供應……，這意味著租金將會受壓。」

報導指出，香港土地供應吃緊，房市一向是全世界最貴的地方。但當前高空置率影響房地產商，香港最大房地產商之一恒基兆業地產今年上半年盈利年降34%，約51億港元（約6.4億美元）。

在這情況下香港房地產市場出現罕見情況，就是房地產商制訂更具彈性的租賃合約吸引租客。兩名知情人士表示，另個香港最大房地產商之一新世界發展，向香港國際機場零售餐飲娛樂商業區11 Skies的租客，提供6至9個月的冷靜期。

2019年中香港爆發「反送中」抗爭，商用不動產服務公司世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平表示，自2019年中，企業縮減辦公室規模逐漸成為一大趨勢，香港甲級寫字樓市場總租用面積大減，集團預測，今年上半年香港辦公室閒置率達11.9%，這是2003年第3季以來最高。

另家房地產公司力高國際表示，直至今年8月優質辦公室空置率上升至12.3%。另有研究指出，香港辦公室租金自2019年中下降了27%。

報導指出，雖然中國經濟差及因疫情邊境未開放，但若干中國的銀行仍繼續在香港擴張。中國國際金融股份有限公司今年8月租用了房地產商新鴻基位於九龍的環球貿易廣場部分辦公室，一年前德意志銀行撤離。