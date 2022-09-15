我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

港商周大福3.2億美元收購佐丹奴告吹

記者黃雅慧／香港15日電
港資服飾品牌佐丹奴近年受到快時尚、電商等瓜分市場，營收年年下滑。（取自佐丹奴官網）
港資服飾品牌佐丹奴近年受到快時尚、電商等瓜分市場，營收年年下滑。（取自佐丹奴官網）

香港鄭家純家族私人持有的周大福控股先前提出以每股1.88港元（約0.24美元）收購服裝品牌「佐丹奴」，但由於未能達到條件，周大福要約收購未獲足夠獨立股東接納，故於13日失效。該訊息導致港股佐丹奴國際13日股價跌近11%。此次全購要約最高涉及金額達到25.6億港元（約3.2億美元）。

佐丹奴公布，接納股份連同周大福及其一致行動人士持有7.27億股或46.04%，由於不及50%門檻，故收購要約失效。

周大福代理人有限公司認為，這次收購要約作價屬公平合理，並且獲得佐丹奴獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。雖然收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行， 但會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持分者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。

受到佐丹奴在全球有2056家門店的優勢，加上誘人的派息率。周大福於今年提出收購要約。佐丹奴6月23日發布公告，周大福控股透過鎧盛資本提出收購要約，其中包含註銷未行使購股權的要求。此次全購要約最高涉及金額達到25.6億港元（約3.2億美元）。周大福將以每股1.88港元的價格收購佐丹奴，較佐丹奴停牌前的每股1.59港元溢價約18.2%。

不過收購過程並不順遂。佐丹奴執行董事﹑主席兼行政總裁劉國權、執董陳嘉緯先前拒絕周大福提全購；而佐丹奴第二大股東David Webb便認為，收購價格遠低於市場公平價格，並呼籲其他股東拒絕要約。

佐丹奴為壹傳媒創辦人黎智英在1981年創立，他在1990年賣掉部分股權後創辦壹週刊。2000年出清全部持股後，公司股權一直處於較分散狀態。截至2021年底，佐丹奴全球門市數量為2056家，其中，中國大陸市場業務占整個集團近50%，其餘業務遍布在東南亞、阿拉伯國家以及其他海外國家。

東南亞 香港 股價

上一則

澳門將重新批出6個賭牌 7家公司競投

下一則

香港連鎖西餅店Crostini突結業 百人被欠薪38萬美元

延伸閱讀

中國名創優品被控上市文件造假面臨集體求償

中國名創優品被控上市文件造假面臨集體求償
未達條件 周大福3.2億美元收購佐丹奴案失效

未達條件 周大福3.2億美元收購佐丹奴案失效
條例相悖下國安法為先 黎智英欲推翻手機搜查令被駁

條例相悖下國安法為先 黎智英欲推翻手機搜查令被駁
鄭家純賣情趣用品 放送側乳自爆私癖「愛聞內褲」

鄭家純賣情趣用品 放送側乳自爆私癖「愛聞內褲」

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜