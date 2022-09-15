澳門賭王三房千金何超雲 傳祕嫁消防隊長

賭王三房大女兒何超雲傳出將要結婚了，已經答應消防員男友求婚。（取材自Instagram）

已故澳門 賭王何鴻燊三房千金何超雲，近日爆出結婚喜訊，指她祕密與一名任職消防隊長的圈外高大男友約會，男方日前浪漫求婚，而她也點頭答應，至於結婚日期，何家人暫無回應。

綜合香港 01等媒體爆料，何超雲和一名擔任消防隊隊長的高帥男交往，且男友花心思布置浪漫求婚，兩人在「Marry me」燈飾環繞下深情相擁，還有靠在男友懷中、手捧紅色玫瑰的雙人合照。外傳她已經點頭答應求婚，但是結婚日期和相關細節，何家一律封口，暫時沒有對外回應。

有報導指何超雲12日與男友逛街被撞見。12日何超雲與男友由灣仔搭渡海小輪到尖沙咀拍拖逛街，兩人十指緊扣非常甜蜜，當時的她打扮樸素，白色T恤加短牛仔褲，十分青春，而男友則穿上白色Polo衫，二人手上同戴情侶手繩。何男友在船上看見超雲滿頭大汗，更細心主動為她抹汗，難怪令女神傾心。

現年33歲的三房大女兒何超雲，過去曾與香港霍英東集團的霍啟文共聚晚餐傳出緋聞 ，由於兩人都是豪門，在當時備受關注，最後戀情不了了之，後來2010年，何超雲與皮草太子爺王大業約會，這段感情不久後就結束，隔年她再爆與年長12年的陳山聰擦出愛火，卻意外爆出陳山聰早祕婚，男方還被外界批評他為了何超雲拋棄糟糠之妻，兩人仍高調戀愛2年便分手。

何超雲後來面對戀情都很低調，如今卻被香港媒體爆，何超雲已接受消防隊長男友的浪漫求婚，相當保護這段感情。

何鴻燊曾擁家產5000億港元（約637.1億美元），膝下子女無數，晚年逐漸分產給各房妻兒，他的三房千金何超雲有一對龍鳳胎的弟妹何超蓮及何猷啟，氣質出眾。