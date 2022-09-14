香港志記鎅木廠收地日 港府提醒快清貨 市民急尋寶物

志記鎅木廠收到地政總署人員電話提醒「盡快清貨」。（取材自臉書）

經營近70年的「志記鎅木廠」位於新界東北發展區，昨天港府收地日仍繼續開門營業及處理訂單。74歲的負責人王鴻權稱，將工作至收地一刻。地政總署人員昨午以電話提醒權哥「盡快清貨」，隨時都有可能收地。

志記鎅木廠負責人王鴻權收到地政總署人員電話提醒「盡快清貨」。（取材自臉書）

明報報導，地政總署昨表示，2019年11月去信通知志記須於2021年下半年遷出，並先後兩次酌情將遷出限期延至今年6月底及昨日，給予足夠緩衝時間讓鎅木廠安排搬遷或重置。如鎅木廠經營者於昨限期前沒有遷出，港府會按程序採取土地清理行動。

報導指出，連日來有不少市民到訪鎅木廠，電單車特技愛好者阿華購入一塊16吋乘2呎9吋的木頭，稱大小正好適合他們訓練，其他地方難以找到。黎先生夫婦花約千元購買手製木櫈，指鎅木廠及木工師傅已買少見少，大讚物有所值。

據報導，鎅木廠的皮鋸昨仍在運轉，權哥解釋正將木材鋸細方便搬運，現時已清走約三分之一木材，但廠內仍有800至1000噸木。他稱知道港府有意將木材運予環保署回收中心，認為將完好木材打碎成化肥並非真正「轉廢為能」，十分可惜。有市民願低價租出牛潭尾一幅約7000呎土地安置木材，但他前往了解後發現地權複雜，暫不考慮。

報導引述權哥說，木材價值無法衡量，也無意打官司爭取賠償，惟望港府可多給予三至六個月寬限期，讓他們可清走廠內木材，另覓處所存放。權哥表示感謝市民特意來到這偏僻的地方，認為最重要是得到群眾支持。

報導指出，有藝術家以鉛筆在木板繪下志記的最後身影，他回憶在2015年亦曾為志記作畫，稱當時木材更多，周圍全是鐵皮屋組成的廠房，如今只剩志記一間，猶如孤島。