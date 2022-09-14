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大廈汙水毒量高 港疫情難稱緩和 李家超再籲市民打疫苗

香港新聞組／香港14日電
圖為香港機場防疫人員指示旅客前往隔離。（美聯社）
圖為香港機場防疫人員指示旅客前往隔離。（美聯社）

香港昨增新冠確診個案持續減至7218宗，但衛生防護中心指出，個案回落或與中秋假期港人減少進行病毒檢測有關，加上即時病毒繁殖率仍達1.1273水平，即平均每一名確診者仍有機會傳播給多於一人，大廈污水病毒量亦高企，目前難言疫情緩和。特首李家超也表示，新冠肺炎對健康的威脅比流感大得多，死亡率相差六倍，再次呼籲市民不要猶豫接種疫苗。

文匯報報導，李家超昨會見傳媒時表示，過往每年流感死亡宗數約300多宗，但香港第五波新冠肺炎疫情期間累計有9000多宗死亡個案；流感死亡率是0.1%，但Omicron的死亡率是0.6%，兩者相差六倍，且新冠患者康復後會出現「長新冠」的後遺症，特別是Omicron並不是一般流感，呼籲市民接種疫苗，確保自己和整個社會得到最佳保護。

此外，李家超表示，有些人猶豫接種疫苗，是因為他們覺得現時的新冠肺炎好像流感，但很多數據顯示這想法並不正確，「過去的流感高峰期，我們一年可能的死亡數字大約是300多宗，但大家都知道，在新冠肺炎第五波期間，我們總共的死亡數字是9000多宗，如果純數字來看，300多宗與9000多宗，差不多是30倍。」

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，雖然香港的單日確診宗數在過去三、四天稍為回落，但仍然徘徊在七、八千宗，屬於相當高水平，疫情目前仍然嚴峻。他認為近日確診數字減少的一部分原因，可能是中秋假期，市民檢測次數及檢測意欲下降，但假期期間市民聚會活動增加，傳播風險相應上升，確診數字可能在本周中後期浮現，希望市民謹守防疫措施。

歐家榮昨天在疫情簡報會上公布，根據最新病毒樣本分析，懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加，推算BA.5占整體個案68.8%、BA.4 占8.9%、BA.2.12.1占3.8%、BA.2.2 占18.5%。

流感 疫情 新冠肺炎

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