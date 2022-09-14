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港來歷不明私菸通街賣 疫前單價比菸草稅還便宜

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港未完稅私菸銷售渠道一般集中在網上平台，或透過香菸傳單（俗稱「點心紙」）進行電話下單。但旺角約三成報紙檔、商店等實體店竟然公然出售多款疑似私菸，售價每包38港元（約4.8美元），便宜得離譜，比完稅菸60元（約7.6美元）的便宜近四成。

文匯報報導，佯裝顧客的記者在實測試吸食後，出現惡心等不適，顯示這批來歷不明的香菸隨時傷身。有律師表示，倘證實這些香菸屬未完稅菸，購買的菸民也會觸法。

有檔主聲稱近日有自稱「代理商」者兜售，而對這批香菸的產地，檔主支吾以對。一名女檔主表示是一名自稱香菸公司的「代表」向其派卡片推銷這批香菸，她表示：「我不了解這些品牌，所以用寄賣形式幫對方出售。」她透露，香港湧現這批平價菸一段日子，疫情前售價每包30多元，比港府的菸草稅（每包38元）還要低，她說：「畢竟疫情後運輸物流受影響，現時售價40元一包。」

俗稱「點心紙」的香菸傳單除了出售知名度高的萬寶路、中華、紅雙喜等主流品牌的私菸外，近年還湧現了一批知名度低的私菸品牌，包括MILANO（米蘭）、ALSTER（奧莎）、DIBORO（迪寶路）等。這些知名度低、疑似走私的「平價菸」近期由地下走到地上，在報攤等實體店登場。記者連日在旺角巡察，其中三條街沿途共有十多間報紙檔及小店，已經有兩間店及一間報紙檔出售這些平價菸，且擺放在當眼位置公然販賣。

一名報販直認不諱道，部分報販出售走私菸，「因為海關好少巡查正規香菸零售點，報販便將私菸跟完稅菸放在一起賣。」

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