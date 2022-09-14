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梁子超醫師：香港第五波疫情 應已於9日見頂

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港昨天連續兩天新冠確診病例低於8000例水平，也是自8月26日以來單日確診病例最少。昨天新增病例中，151例為境外移入，過去一天增加10名確診者死亡。

香港電台報導，呼吸系統科專科醫師梁子超昨天在節目上說，過去4周，BA.4或BA.5變異病毒株的確診個案急跌，反映出病毒傳播減慢，按照七天平均數，第五波疫情應已於9日見頂。

他說，在剛結束的中秋假期間，陽性個案可能增加，而師生在假期後也會檢測病毒，稍後確診數可能會有所增加，但相信情況短暫，毋須特別擔心。

本地自1月初爆發第五波疫情，累計至今逾164萬人染疫，另有9597名確診者病亡，是COVID-19爆發近三年來最嚴重的一波疫情。

另據明報報導，港府近日邀請酒店業界加入11月起開始的第九輪檢疫酒店計畫，醫衛局昨公布將在合約加入新條款，要求酒店容許檢測陽性的檢疫客選擇自費於酒店隔離，酒店須安排特定樓層或房間給染疫住客。有酒店業界稱，會否加入下一輪計畫主要取決於香港未來入境流量，新條款不會很影響意欲。有專科醫生相信，若無新變異病毒株出現，沒染疫和染疫住客入住同一酒店的風險有限，又形容新安排是日後採取「0+7」方案的過渡期。

疫情 香港 檢測

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