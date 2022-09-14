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香港影協：金馬獎政治化 參與三思以免捲入糾紛

香港特派員李春／香港14日電
儘管香港影協要會員別參加金馬獎，但過去三年仍有香港電影入圍，去年最佳紀錄片更由「時代革命」奪得。（圖：金馬獎執委會提供）
儘管香港影協要會員別參加金馬獎，但過去三年仍有香港電影入圍，去年最佳紀錄片更由「時代革命」奪得。（圖：金馬獎執委會提供）

金馬獎頒獎典禮尚有約二個月舉行，香港影業協會昨向約180間公司會員發出題為《懇請謹慎處理金馬獎參與事宜》的信件，指台灣金馬獎近年日趨政治化，要有意參與的香港影業協會會員「務須三思」，以免殃及池魚，捲入無謂的糾紛中，得不償失。今年第59屆金馬獎預計11月19日在台北國父紀念館登場。

香港影業協會的信中說，近期地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，而近年金馬獎頒獎典禮中，多名台灣導演或藝人一再提出與電影藝術不相關的言論，將政治與電影混為一談，玷汙電影的獨立藝術性，將整個活動拖進充斥爭議的胡同中，因此希望會員謹慎處理。

過往香港影界參加台灣金馬獎，會由香港影業協會組成香港影業代表團參與。但在中國大陸宣布抵制金馬獎後，香港影業協會曾於2019年金馬獎籌辦時，首度向其會員發出信件，指「近日（大陸）國家電影局發布頭條文章，暫停中國大陸影片和人員參加金馬影展；自此陸續有香港電影公司表態退出金馬獎。本會特此通知影業同行，請認真考慮自身利益，決定是否參與，以免造成不必要的損失」。

香港影業協會發信要其會員別參加金馬獎，過去曾有香港電影退出參展，但也有更多獨立香港電影業界人士參與金馬獎，過去三年間，都有香港電影入圍金馬獎，去年最佳紀錄片獎項由「時代革命」奪得。

香港新聞組／香港14日電

明報報導，香港影業協會理事長洪祖星表示發信並非阻止會員參加，因近兩年金馬獎頒獎禮有不少政治元素，令參加者尷尬，強調非出於政治目的，「生意人最重要是生意，不想影響會員的生意」。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，影協的「溫馨提示」至少已有兩三年，對業界影響不大，但擔心思維無限延伸，影響台港電影合作。 

據報導，台灣金馬影展表示，金馬獎一向秉持公平、開放、自由的精神，鼓勵傑出的電影與影人，也一直敞開大門歡迎各地華語電影參與，不畏風雨。

香港 電影 影展

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