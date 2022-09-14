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逆向隔離安排 李家超：目標持續長期運作

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府防疫政策仍上緊發條，早前曾公布與深圳商討「逆向隔離」安排，讓北上者先在香港隔離，再以閉環方式進入深圳。

明報報導，對此，特首李家超昨日在開行會會議前，首次向記者披露安排的核心，指上述安排的目標是希望建設一個很有延續性、不論兩地新冠疫情走勢都可持續及穩定地長期運作，並保持「外防輸入」至內地的原則，而相關安排會完全按照內地需要的隔離標準和時間去做，並希望完成「逆向隔離」後，市民不需要再經過在內地「7+3」的隔離要求。

報導稱，政務司長陳國基和深圳市長覃偉中上周舉行「逆向隔離」方案專班視像會議。李家超昨進一步指出，「逆向隔離」或稱「前置隔離」，保持「外防輸入」至內地的原則，屬完全按照內地需要的隔離標準和時間去做，只不過在港先隔離，系統將不會額外增加輸入個案至內地的風險。他又稱，盼最終能建設一個可持續及正常運作，並具延續性的措施。

據報導，對於有人猶豫現時新冠病毒如流感，李家超指近日疫情確診數字持續徘徊在約萬宗，而第五波期間總死亡數字約為9000多宗，較過去流感高峰期一年死亡數字300多宗，相差約30倍。他續說，若以病死率計算，一般流感是0.1%，Omicron則為0.6%，相差6倍，反映Omicron非一般流感，呼籲市民接種疫苗。

報導指出，不過，醫管局前行政總裁梁栢賢對上述說法有保留，並在社交網站表示，最近社區免疫屏障增加，認為病死率不應「一刀切」計算，建議應與今年初第五波疫情高峰期分開計算，精準分析數據。他又以今年5月中至9月初數據，推算新一輪疫情病死率僅0.098%，與流感相若。

據報導，此外，提及香港防疫措施會否影響經濟，包括香港於11月舉行的金融科技高峰論壇，新加坡亦於相若時間舉行金融科技節，李家超強調香港有自身優勢，並接獲多名業界反映對出席論壇有興趣，會按實際情况設定最終疫情管控措施，同時相信能夠舉辦成功的經濟金融高峰論壇。

疫情 流感 香港

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