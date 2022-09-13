悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

數千民眾在英國領事館留下了花束、英國女王的照片、寫著追思的卡片、英國國旗，還有英治時代的港英旗。(路透)

「那條長長的人龍...就等於宣告香港 人頑強不屈的生命。」英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世之後，英國駐港領事館在9月9日後開放民眾獻花致意，單在12日就有上千香港民眾前來。在酷暑之下，民眾須排隊約3、4個小時才能進入領事館；排隊人龍長達500公尺的情景，也是繼港版國安法實施以後，極為罕見難得的「聚眾行為」——有香港人追悼女王時情緒激動、也有人藉此懷念往日榮光，親港府的建制派媒體則將這波千人追悼稱為「戀殖」。而微妙的是，為何過去被視為危害國安的聚集活動，這一次卻能放行？

英國領事館外的排隊人龍長達500公尺的情景，也是繼港版國安法實施以後，極為罕見難得的「聚眾行為」。(路透)

做為過去英國殖民地的香港，在英國女王辭世以後，也勾起了對港英時期的特殊歷史情懷。位於金鐘的英國領事館準備了弔唁冊，開放9月9日、以及9月12日至16日供民眾入內悼念，在領事館外也設置獻花區。

數千民眾在英國領事館留下了花束、英國女王的照片、寫著追思的卡片、英國國旗，還有英治時代的港英旗，口裡喊著港人對女王親切的暱稱「事頭婆」（老闆之意），即使領事館人員告知人潮需排上3至4個小時的隊，才能入內獻花及在弔唁冊簽名，大批民眾依然表示樂意等候。

悼念英國女王，也是香港在反送中 運動後，少有的大批人群一同上街情景（核酸檢測除外），其中一名排隊民眾在接受香港《Now新聞台》訪問時，更直率表示：

「我的目的就是來紀念這偉大的領袖，你看看有這麼多人就知道了，這個叫民心，這就是民心所向。」

但「民心所向」的言下之意，恐怕事涉政治敏感，這段訪問在播出後不久隨即被剪掉、《Now新聞台》原本在Facebook上發出的相關貼文也下架。另一位接受《明報》訪問的追悼民眾則激動落淚，表示全球政治和經濟在女王統治時期內發生巨變，女王的離世代表著一段時代的終結。

前往英國領事館弔唁伊麗莎白二世的民眾，身穿印有二戰時期英國政府宣傳口號「保持冷靜，繼續前進」的T恤。(路透)

隸屬香港中聯辦的《大公報》針對民眾的悼念，以社論批評是「戀殖心態」，抨擊「反華媒體利用女王離世，給殖民統治洗白，藉此攻擊實施《國安法》的港府」，同時《大公報》社論還指出，香港必須推進去殖民化工作。類似說法還有《香港01》，批評在英國女王辭世以後，「有心人士」利用戀殖情緒來美化英國、唾棄中國。

香港「戀殖」與「解殖」的論戰由此展開。英國女王的辭世，竟也在香港成了反送中以來對於香港歷史、政治制度與當下處境的延伸戰場；悼念人潮的湧現，也確實顯示了香港民眾即便在《國安法》實施後，仍未全面投降的精神訊號。

微妙的是，赴英國領事館追悼的也不只有一般市民，經常發文批評英國的前特首梁振英、立法會主席梁君彥、曾在2003年力推列入「國家安全」的《香港基本法》第23條的葉劉淑儀等親北京建制派人士，也都前往英國領事館致意，葉劉淑儀還在Twitter上以英文盛讚伊麗莎白二世。

上千香港民眾前來英國領事館悼念，在酷暑之下，民眾須排隊約3、4個小時才能進入領事館。(路透)

但是追悼英國女王，在香港又算不算「勾結西方勢力、有顛覆國家的危險」？

現已流亡英國的前民主派議員羅冠聰便在Facebook發文指出，由於中國國家副主席王岐山都到英國駐中大使館弔唁、以及習近平也在9日向英國表達哀悼，因此追悼英國女王一舉，有了「政治正確」的外衣，而大批頑強不屈的香港人，就藉公開致哀，沉默地表達了異議，由伊麗莎白二世的民心所向，映照了某些領導人不得民心。羅冠聰表示，「那條長長的人龍，就等於宣告香港人頑強不屈的生命」，

「在一個中國無法以主旋律之名打壓的集體宣示中尋找到異議的空間，這不早就是香港人建立在社群基因的狡智和靈活嗎？這條英殖延伸開去的人龍，是香港人在逆境中堅持努力、開拓空間的寫照。」