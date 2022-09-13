香港首截走私子宮頸癌疫苗 質素成疑

香港有不法分子，利用水路走私子宮頸癌疫苗到內地。（取材自香港電台）

香港 水警和海關在過去一星期，採取連串聯合反走私行動，拘捕16名走私客，截獲合共1900萬港元（約242萬美元）走私貨物，包括高級和牛及鰻魚苗等，昨晚的行動更是今年首次檢獲以水路走私的子宮頸癌疫苗 。

綜合香港電台、大公報報導，水警表示，走私船隻無開著航行燈高速行駛，追截過程十分驚險。海關相信，因為中秋節及下月國慶假期，內地對高級食材的需求大，而疫情 令陸路入境困難，不法分子轉以水路走私圖利。

今次是香港首次發現有不法分子走私子宮頸癌疫苗（HPV針），海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢表示，涉事欲偷運往內地的HPV疫苗並無適當冷藏，更未經檢驗，質素成疑。

警方水警及海關一連八天展開共五輪的聯合反走私行動，分別檢獲大批鰻魚魚苗、高級和牛等凍肉、蟹、寵物蛇以及子宮頸癌疫苗，並扣查四艘船隻及一輛七人車，檢獲物品總市值約1900萬元，一共拘捕16名男子（18至49歲），包括七名內地非法入境者。兒科專科醫生楊超發指相關HPV疫苗並無適當冷藏會影響其有效性。

兒科專科醫生楊超發表示，疫情發生前香港的HPV針深受內地人追捧，高峰期炒價甚至高達逾萬元一支，正是因為他們得悉和擔心內地出現假針或這類水貨針。」

近年HPV疫苗更獲證實可預防頭、頸，如喉嚨和鼻咽，以及扁桃腺等由細菌引發的癌症，估計會有愈來愈多人接種。

至於檢獲的鰻魚魚苗，海關估計是由於鰻魚必須從海中撈捕，不能完全靠人工繁殖，故不法分子圖偷運魚苗到內地先作飼養，日後再供應予市場，涉案魚苗稍後將轉交漁護署檢驗。