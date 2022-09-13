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裁員、凍薪 中環精英貼地爭買兩餸飯

香港新聞組／香港13日電
有香港網友曾在臉書分享35港元買到的「兩餸飯」。（取材自臉書）
有香港網友曾在臉書分享35港元買到的「兩餸飯」。（取材自臉書）

疫情重創經濟，香港餐飲業大受打擊，被視為「貧友恩物」的兩餸飯近期卻逆襲「插旗」金融中心核心地帶，進軍中環置地廣場、金鐘太古廣場等，改為主攻高檔兩餸飯，價格略高，大概六、七十港元（約八、九美元）起跳，不少衣著光鮮的金融才俊也幫襯。

大公報報導，兩餸飯意思是顧客可以自選兩項主菜配白飯的一種廉價外帶便當，由店員幫忙夾菜的，菜色收費亦大多固定。兩餸飯在香港其實不是新鮮事物，午飯時間走在街頭，不時見到百米人龍排隊購買，人龍中有很多是上班族。

全球通膨加劇，近日有傳部分銀行計畫裁減投行及股票資本市場部的三成香港員工，還有不少金融業從業員已凍薪兩年。裁員和凍薪，令金融才俊也不再光顧「高檔飯堂」，貼地轉吃兩餸飯。

曾任券商董事的劉先生說：「以前吃酒店自助餐就是平價餐，現在吃置地廣場兩餸飯，味道也不差。」有經濟學者分析，兩餸飯熱潮背後，其實是香港經濟出現「滯脹」（停滯性通膨）的先兆，中產無可避免受到衝擊。

在尖沙咀開設女士用品店舖的李小姐說，「疫情前香港經濟很好，在尖沙咀找舖位做生意並不容易，但現在已被專賣兩餸飯的食店取代。」她更見到有手提價值愛馬仕皮包的上班族，也排隊買兩餸飯。

為了降低生活成本，市民大多只能從每月的食品開支入手。數據顯示，香港住戶每月平均開支中，食品開支占26.8%，僅低於住屋開支。但香港工資中位數不增反跌，由今年2月至4月的1.85萬元，跌到3月至5月期間的1.8萬元，下跌2.7%。

兩餸飯營運成本相對低，加上近年舖租下跌，因此能以較低售價吸引顧客。市場出現「賤物鬥窮人」的慘況，這實是經濟學的「通縮」特徵。現時全球最擔心的是，經濟先出現「滯脹」，物價升幅遠超經濟增長幅度，然後引發經濟衰退，繼而物價愈跌愈低，卻沒有人願意消費，這時便到達通縮階段，經濟將比現時更差。

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