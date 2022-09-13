我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

探望香港紅館演唱會傷者 李澤楷捐阿Mo127萬美元

香港新聞組／香港13日電
MIRROR紅館演唱會主辦單位、盈科拓展集團主席李澤楷表示，會以個人名義向傷者李啟言家人提供1000萬港元經濟支持。（Getty Images）
MIRROR紅館演唱會主辦單位、盈科拓展集團主席李澤楷表示，會以個人名義向傷者李啟言家人提供1000萬港元經濟支持。（Getty Images）

7月28日MIRROR紅館演唱會墜屏意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）已脫離呼吸機，主辦單位MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷表示，對意外為阿Mo及家人帶來的傷痛深感沉重，會以個人名義提供1000萬港元（約127.5萬美元）經濟支持。

7月28日晚MIRROR紅館演唱會大屏突然意外跌落，導致舞蹈員受傷。 （視頻截...
7月28日晚MIRROR紅館演唱會大屏突然意外跌落，導致舞蹈員受傷。 （視頻截圖）

綜合香港電台、明報報導，李澤楷發聲明表示，明白公司正全力配合港府及警方的調查，但過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費外，他會以個人名義向其家人提供1000萬港元的經濟支持。

他指出，援助是他的心意，明白財務上的援助不能減低傷痛，但希望出一分力提供幫助，而無論港府及警方調查後有任何結論，也不會影響他此次所作的經濟支援。

李澤楷說，得知阿Mo的情況改善，亦繼續從其父親的代禱信感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，他希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。

李澤楷又說，上周到醫院探訪及慰問阿Mo，承諾盡力協助，並與阿Mo及家人討論了阿Mo的情况和醫療選項，分享各地專家資料、最新醫療技術和其他支援等資訊供他們考慮，務求可聯同本地醫療團隊找到幫助阿Mo的方案。

曾在臉書轉發阿Mo父親代禱信的家庭發展基金總幹事羅乃萱前晚稱，連日收到不少網友給予醫療建議，但阿Mo需專注及配合醫管局的醫療方案，包括醫管局中醫介入與西醫團隊會診，暫不考慮其他建議，感謝大家好意。

香港 臉書 醫療費

上一則

裁員、凍薪 中環精英貼地爭買兩餸飯

下一則

港保安局長：將助反修例生重返大學 盼社會接納

延伸閱讀

MIRROR重傷舞者開口說話了 李嘉誠兒子資助千萬港元

MIRROR重傷舞者開口說話了 李嘉誠兒子資助千萬港元
楊紫瓊重逢「神鬼傳奇3」布蘭登費雪 變化最大卻是她

楊紫瓊重逢「神鬼傳奇3」布蘭登費雪 變化最大卻是她
曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」
香港確診連跌3天 張竹君：看秋節後反彈否

香港確診連跌3天 張竹君：看秋節後反彈否

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光