探望香港紅館演唱會傷者 李澤楷捐阿Mo127萬美元

MIRROR紅館演唱會主辦單位、盈科拓展集團主席李澤楷表示，會以個人名義向傷者李啟言家人提供1000萬港元經濟支持。（Getty Images）

7月28日MIRROR紅館演唱會墜屏意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）已脫離呼吸機，主辦單位MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷表示，對意外為阿Mo及家人帶來的傷痛深感沉重，會以個人名義提供1000萬港元（約127.5萬美元）經濟支持。

7月28日晚MIRROR紅館演唱會大屏突然意外跌落，導致舞蹈員受傷。 （視頻截圖）

綜合香港 電台、明報報導，李澤楷發聲明表示，明白公司正全力配合港府及警方的調查，但過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費 外，他會以個人名義向其家人提供1000萬港元的經濟支持。

他指出，援助是他的心意，明白財務上的援助不能減低傷痛，但希望出一分力提供幫助，而無論港府及警方調查後有任何結論，也不會影響他此次所作的經濟支援。

李澤楷說，得知阿Mo的情況改善，亦繼續從其父親的代禱信感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，他希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。

李澤楷又說，上周到醫院探訪及慰問阿Mo，承諾盡力協助，並與阿Mo及家人討論了阿Mo的情况和醫療選項，分享各地專家資料、最新醫療技術和其他支援等資訊供他們考慮，務求可聯同本地醫療團隊找到幫助阿Mo的方案。

曾在臉書 轉發阿Mo父親代禱信的家庭發展基金總幹事羅乃萱前晚稱，連日收到不少網友給予醫療建議，但阿Mo需專注及配合醫管局的醫療方案，包括醫管局中醫介入與西醫團隊會診，暫不考慮其他建議，感謝大家好意。