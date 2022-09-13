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港保安局長：將助反修例生重返大學 盼社會接納

香港新聞組／香港13日電
反修例運動有4010名學生被捕，目前反修例生再次以新生身分踏入校園，當局盼社會接納。（路透資料照片）
反修例運動有4010名學生被捕，目前反修例生再次以新生身分踏入校園，當局盼社會接納。（路透資料照片）

2019年中香港爆發「反送中（反修例）」運動，期間有大批年輕人及學生參加，至今約有3000人被起訴，在2000宗已審結案件中，約8成定罪，當中700多人涉及暴動等罪入獄。保安局局長鄧炳強說，超過6成在囚人士感到懊悔，當局正思考如何幫助他們重投社會。

鄧炳強昨天接受無線電視台節目訪問時說，懲教（監獄）人員接觸這些人後發現，有6成或7成人深感懊悔，估計重犯機會相對低；另不少年輕人因反修例事件被判囚，未來數年會陸續刑滿出獄，如何重投社會是關鍵。

鄧炳強指出，目前正跟學界商討如何有系統地協助他們重返校園。此外，他們已安排在囚的大專院校生修讀有學分課程，銜接大學學位課程。

對於有立法會議員建議，這些人服刑後若干年可以撤銷刑事紀錄，以助他們重新出發，鄧炳強回應說，如果案件比較嚴重，相信要留下紀錄，但又指出，這可能需要社會整體討論。

明報報導，反修例運動有4010名學生被捕，29%已被控，現年20歲的阿M（化名）是其中一人，如今他再次以新生身分踏入校園。他在反修例運動因藏有攻擊性武器及襲警罪成，被判入更生中心，去年完成服刑後被某大學以影響校譽為由開除學籍，幾歷掙扎，決定再戰中學文憑試，上月考進首志願，升讀另一大學。

據報導，迎來重生，但人生步伐已比同齡人慢了兩年，他仍對當時大學決定感到失望：「我坐完監，已受應有懲罰，是否應給予機會更生人士？想讀書及學好，為何不給我們機會？這是雙重懲罰」，希望社會能接納他們。

報導稱，阿M不怕別人知道案底，會誠實告知，「別人怎看控制不到，我做好自己CV（履歷），證明改過自新，看有無辦法令人改觀」。他見過犯重罪者獄中進修後仍能重投社會，但有反修例案年輕人想當車房技工也被拒，「我不明白為何因為政治案件就不可以接納我們？大家都犯了罪，大家都改過，為何不可接納我們？」

反送中 監獄 香港

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