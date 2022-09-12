我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

走過70寒暑 香港志記鎅木廠最後1天傳藝

香港新聞組／香港12日電
志記鎅木廠第二代負責人王鴻權。(取材自臉書)
志記鎅木廠第二代負責人王鴻權。(取材自臉書)

度過70個寒暑的上水古洞北「志記鎅木廠」，終敵不過城市發展巨輪，12日舉辦最後的木藝班，13日或迎來港府收地結業。

志記鎅木廠。(取材自臉書)
志記鎅木廠。(取材自臉書)

綜合明報、香港01報導，木廠現尚餘800噸木材，昨日不少市民趁收地死線前到場參觀。73歲的第二代負責人王鴻權盼當局不要即時封場及驅趕，期望給予多半年至兩年時間清倉，「不要趕盡殺絕」。

發展局稱已先後兩次延遲木廠遷出限期，在公眾利益考慮下，再無空間延期。發展局表示，志記位於古洞北新發展區第一階段發展的工程範圍內，如13日前未能遷出，當局要按程序採取適當的土地清理行動。

志記因應時代轉變，由原木加工廠一變而成專門回收廢棄電線桿、碼頭椿柱或颱風倒塌的斷木，經篩選開鎅後翻新成再生木材，近年還廣招學校、非港府組織或其他私人機構開設木工班，讓巿民親身體驗如何將廢棄木材變成有用的環保家具，從中推廣環保理念。

志記鎅木廠常是木工愛好者聚集地方。(取材自臉書)
志記鎅木廠常是木工愛好者聚集地方。(取材自臉書)

近年最成功的案例便是志記與設計團隊LAAB合作，將2012年因中環灣仔繞道而拆卸的灣仔碼頭近百條防撞木回收翻新成木枱、長凳和茶几櫈，放在屯門污泥處理廠新建園區T-Park「源 · 區」T-Cafe內供遊人使用，成為日本「Good Design Award 2017 Best 100」中唯一一件入圍的香港作品。

權哥40年前接手家族生意，木廠限期將至，權哥稱以平常心看待，明白港府要起樓發展，不會抗衡；但廠內仍有很多珍貴木材，例如南方松及北歐松，不忍棄置。他認為將木材造成家俬更有價值，若送去港府碎掉變為化肥十分浪費，又慨嘆香港已無工廠可處理原木。

被問到退休生活如何打算，權哥稱暫時沒有多想，但希望能夠傳承工藝，即使年屆古稀，仍可為社會出一分力。

香港 入圍 退休

上一則

中共20大前 國開行展開金融反腐 查高管嗜好

下一則

香港馬季開鑼日 投注額14億跌2.1% 入場較上年跌逾半

延伸閱讀

特拉斯更挺港人？學者：要權衡與中國的關係

特拉斯更挺港人？學者：要權衡與中國的關係
澳門調整外交人員入境防疫措施

澳門調整外交人員入境防疫措施
港大研究：香港青少年自殺率創新高

港大研究：香港青少年自殺率創新高
美領館發警示後 香港取消赴海外旅客量體溫

美領館發警示後 香港取消赴海外旅客量體溫

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

2022-09-05 10:21

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年