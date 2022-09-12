走過70寒暑 香港志記鎅木廠最後1天傳藝

志記鎅木廠第二代負責人王鴻權。(取材自臉書)

度過70個寒暑的上水古洞北「志記鎅木廠」，終敵不過城市發展巨輪，12日舉辦最後的木藝班，13日或迎來港府收地結業。

志記鎅木廠。(取材自臉書)

綜合明報、香港 01報導，木廠現尚餘800噸木材，昨日不少市民趁收地死線前到場參觀。73歲的第二代負責人王鴻權盼當局不要即時封場及驅趕，期望給予多半年至兩年時間清倉，「不要趕盡殺絕」。

發展局稱已先後兩次延遲木廠遷出限期，在公眾利益考慮下，再無空間延期。發展局表示，志記位於古洞北新發展區第一階段發展的工程範圍內，如13日前未能遷出，當局要按程序採取適當的土地清理行動。

志記因應時代轉變，由原木加工廠一變而成專門回收廢棄電線桿、碼頭椿柱或颱風倒塌的斷木，經篩選開鎅後翻新成再生木材，近年還廣招學校、非港府組織或其他私人機構開設木工班，讓巿民親身體驗如何將廢棄木材變成有用的環保家具，從中推廣環保理念。

志記鎅木廠常是木工愛好者聚集地方。(取材自臉書)

近年最成功的案例便是志記與設計團隊LAAB合作，將2012年因中環灣仔繞道而拆卸的灣仔碼頭近百條防撞木回收翻新成木枱、長凳和茶几櫈，放在屯門污泥處理廠新建園區T-Park「源 · 區」T-Cafe內供遊人使用，成為日本「Good Design Award 2017 Best 100」中唯一一件入圍 的香港作品。

權哥40年前接手家族生意，木廠限期將至，權哥稱以平常心看待，明白港府要起樓發展，不會抗衡；但廠內仍有很多珍貴木材，例如南方松及北歐松，不忍棄置。他認為將木材造成家俬更有價值，若送去港府碎掉變為化肥十分浪費，又慨嘆香港已無工廠可處理原木。

被問到退休 生活如何打算，權哥稱暫時沒有多想，但希望能夠傳承工藝，即使年屆古稀，仍可為社會出一分力。