香港加息在即 樓市恐爆蝕讓潮 財爺：10月擬再發消費券

市場預期最快下周加息，業主加快賣樓步伐，紛紛降價求售套現。（中通社資料照片）

加息陰霾打擊香港 二手樓市。業界表示，美聯準會頻頻大手加息，影響投資 氣氛，相信香港樓價跌勢未止，料全年跌約10%。加上財政司司長陳茂波日前於網誌表示，本地銀行可能調整存貸利率，利息增加將增添經營壓力。業主因此加快賣樓步伐，紛紛降價求售套現，導致第三季尚未結束，二手蝕讓已錄得211宗，按季飆升27%，為新冠疫情 爆發以來最嚴峻。

綜合香港經濟日報、大公報報導，市場預期最快下周加息，藍籌屋苑身價不斷尋底，荔枝角美孚新邨樓價重現「4字頭」，沙田第一城更險守400萬港元（約50.9萬美元）邊緣，雙雙重返2017年樓價水平。

陳茂波網誌指出，樓價下跌連同港股偏弱，遏抑市場消費意欲，對中秋節生意額未敢抱持太高的期望，期待10月1日發放第二期消費券，將為市場注入超過150億港元（約19.1億美元）的消費力，為階段性經濟，帶來提振作用。

今年第3季二手住宅已知損手成交達211宗，比第2季166宗增加27%，是新冠疫情自2020年爆發以來，錄得最多損手的季度。值得留意，若以半年統計，今年上半年已知損手成交約324宗，較去年上半年的109宗多出近2倍；若與2020年上半年的141宗比較，今年上半年宗數亦錄得倍升。

在剛過去的周末，二手市場便錄約9宗損手成交，包括大埔天鑽15座極低層C室2房戶，消息指以650萬元售出，原業主2019年以759.7萬元一手購入，單位3年貶值109.7萬元，幅度達14.4%，連雜費料虧損約145萬元。

展望後市，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入9月，香港疫情再次升溫，看樓活動減少，且加息陰霾打擊二手樓市，樓價出現跌浪，惟買家預期遲買更便宜，入市態度觀望。反映大型屋苑二手樓價的中原城市領先指數CCL，今年已跌7%，預料會再跌3%，全年樓價回落約10%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美聯準會料再度加息，影響投資氣氛，加上發展商低市價開盤，採取「求量不求價」策略，直接為二手樓價帶來壓力，如果月內未有利好消息刺激，相信樓價跌勢未止，料全年樓價將跌約8%。