香港確診連跌3天 張竹君：看秋節後反彈否

香港稻苗飲食專業學會主席徐汶緯11日表示，中秋節不少食肆晚市生意較去年少約三至四成，其中中式酒樓生意少約五至六成，有食肆侍應比顧客多。（中通社）

香港 昨日新增9033宗確診，其中8904宗屬本地感染，是連續第三日下跌。逾2700名新冠病人正留醫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，個案宗數「看似有些少回落跡象」，但需時觀察會否反彈。

醫管局總行政經理李立業亦說，目前留醫人數穩定，其中病情較差的染疫長者人數更呈下跌趨勢，惟用作接收社區輕症長者的亞博館治療中心仍有需求，他認為「值得」按原定計畫加至280張床。

綜合明報、大公報、文匯報報導，港府早前提出「逆隔離」方案獲廣東省支持，初步計畫以落馬洲河套區為試點，雙方專班正商討細節。保安局局長鄧炳強11日表示，河套區檢疫設施有約4000個單位，提供約1萬張床，可以作為「逆隔離」的起點。深圳「健康驛站」名額12日起減至1000個。

香港昨變異病毒株Omicron BA.4和BA.5占比升至75%。張竹君稱，個案宗數似乎回穩，甚至有「些少回落跡象」，惟需留意中秋節假期後會否反彈，亦要視乎BA.5升勢是否見頂，若占比再增則有可能推高個案數字。她補充，目前全球BA.5占比達86.8%，惟沒其他地區如香港般，由爆發Omicron BA.2.2漸漸過渡成BA.5，目前暫未能預計香港BA.5升勢，亦難料BA.2.2和BA.5最終占比。

呼吸系統科專科醫生梁子超預計，今輪疫情 將於短期內見頂，其後BA.4和BA.5占比會緩緩續升，惟因BA.2.2個案跌幅較快，屆時不會再推高本地個案宗數。他解釋，香港過去一周累計6.84萬宗本地個案，按周增2.3%，上周則較前一周增逾兩成個案，反映傳播減慢，但中秋節跨家庭聚會較多，或增加傳播風險，未來一周個案數字或短暫飈高，他相信其後疫情便會見頂。

至於公立醫院病床方面，截至昨凌晨共2711人留醫，其中340名為新增病人。李立業稱近日留醫人數平穩維持2000至3000，但指疫情變化可以很快，憂慮中秋後或會反彈，故會維持調動病床的機動性，冀達至床位「備而不用」。