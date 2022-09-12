香港馬季開鑼日 投注額14億跌2.1% 入場較上年跌逾半

新馬季11日開鑼，沙田馬場吸引不少馬迷入場，第4場特首杯由9號馬金鑽貴人勝出。圖為特首李家超（二排左二）敲鑼。（中新社）

11日是新冠疫情 下的第三個馬季今日開鑼，由特首李家超敲鑼。開鑼日十場賽事總投注額達14.11億元，比去年破開鑼日紀錄14.41億港元（約1.8億美元）少2％，即少約3000萬元。對比去年開鑼日入場馬迷要用安心出行，今年馬迷還須使用疫苗 通行證，兩個馬場昨天入場人數按年減少51%，為8562人。

綜合明報、香港 01報導，2022至23年度馬季昨天開鑼，受疫情影響，馬會沿用去年做法，僅容許已訂座的馬迷入場，相較去年只須使用安心出行或填寫表格留下個人資料，今年防疫措施更為嚴格，入場者須使用「安心出行」和持有疫苗通行證，「紅碼」或「黃碼」者不可入場。沙田馬場及跑馬地馬場全日共計有8562人入場，較去年的1萬7563人大跌51%。

開鑼日儀式由特首李家超敲鑼，由馬會新任主席利子厚及行政總裁應家柏陪同。全日有十場賽事，其中第四場為「香港特區特首盃」，由大熱門9號「金鑽貴人」跑出，次位是「時時滿意」，「韋小寶」跑第三。李家超賽後頒盃予騎師蘇兆輝、練馬師文家良及馬主等。「金鑽貴人」由已故新世界發展主席鄭裕彤與家人鄭明亮、鄭美美與鄭裕偉擁有。

新馬季11日開鑼，沙田馬場吸引不少馬迷入場，第4場特首杯由9號馬金鑽貴人勝出，圖為9號馬衝過終點一刻。（中新社）

昨天沙田馬場共舉行包括特首盃在內的10場賽事，李家超、民政及青年事務局長麥美娟和馬會高層一同主持開鑼儀式，為醒獅點睛，其後有醒獅表演，全體騎師亦預祝馬迷好運。

有馬迷表示，入場投注是娛樂消遣，雖然疫情期間經濟差，亦不會減少投注。不過亦有馬迷表示，中秋節假期入場氣氛特別，但在疫情期間會減少投注注數。