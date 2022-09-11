港大研究：香港青少年自殺率創新高

港大研究指出，香港自殺率高於全球平均數，青少年自殺率創新高。圖為香港街景。（香港中通社）

中秋節撞上「世界防止自殺日」，香港 大學公布研究數據證實，去年香港青少年自殺率創歷史新高。專家認為學童自殺與學業壓力有關，擔心疫情 下兒童受虐風險更高。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心10日公布香港最新自殺數據，按照香港死因裁判法庭提供的數字，估算2021年香港每10萬人中就有3人死於自殺，自殺率為12.3，較世界衛生組織去年的全球標準化自殺率9.0，高出3.3。

在香港的高自殺率中，青少年自殺率更創新高。香港15歲以下青少年自殺率上升至歷史新高的1.7，其中又以15歲以下男性增幅最高。而香港學童自殺集中於高年級，大多與學業壓力有關，例如疫下學校轉為半日面授課，難以適應當中的轉變，從而產生壓力。

教育 心理學家梁佩宜說，學童自殺集中於高年級，26%以上案件疑與學業有關。近40%人在遺書中提及家庭，例如與家人有爭執、逾21%曾提及與母親關係緊張等。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強說，疫情下不少兒童受影響，第五波疫情至今，染疫的小朋友多達十多萬；但更令人擔心的，可能是未受感染但同樣受疫情影響的兒童，特別是有特殊學習需要的小朋友。疫情下家庭經濟壓力增加，子女往往成為發洩對象，懷疑虐兒個案亦增加，有特殊學習需要或自閉症的兒童受虐風險更高。

研究同時顯示，由1997年至2021年估測的數字顯示，整體高齡人士的自殺率一直較其他年齡組別為高，香港男性自殺率如過往十多年一樣，持續較女性自殺率高出約一倍，60歲或以上男性的自殺率較2020年的24.3，大幅上升至去年的27.3。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝說，預防自殺已成全球關注的公共衞生議題，希望香港社會「攜手」與有需要的人士「前行」。香港媒體報導，葉兆輝表示，希望政府維持面授課堂，盡量讓學生留在學校上課。梁佩宜則表示，疫情下的學生要用半日課時完成全日課程，而遠距網課往往造成學生較難專注，造成沉重學業壓力；另外，遠距網課也導致社交能力減弱，對學生情緒造成不利影響。