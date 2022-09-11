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疫情亂商機 酒樓中秋節「侍應多過茶客」

香港新聞組／香港11日電
9月10日中秋夜，香港市民三五成群到尖沙咀海濱長廊賞月。（香港中通社）
9月10日中秋夜，香港市民三五成群到尖沙咀海濱長廊賞月。（香港中通社）

香港疫情嚴峻，讓中秋聚餐商機大打折扣，有酒樓業者表示今年中秋生意較去年下跌四成，而據當地媒體實地訪查，有的酒樓在午市時段的入座率僅三成，「侍應多過茶客。」

香港文匯報報導，每逢中秋節，酒樓食肆都會大收旺場，但受疫情嚴峻影響，港府於上月28日起要求出席超過8人的聚餐者須出示24小時內快測或48小時內核酸檢測陰性證明，令不少巿民對外出用膳卻步。有民眾表示，考慮到父母年紀大，故決定分開輪流聚餐，「最重要安全，盡量減低傳播風險。」有酒樓負責人則指出，今年中秋入座率及生意遠遜去年，「大枱客」欠奉。

位於旺角的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，受疫情及快測新措施影響，中秋節市道遠遜去年，昨日早市及午市的入座率為去年的85%、晚市訂桌率更只有去年的60%，宴會更減至30%。

蘇萬誠形容，中秋節本應是長輩號召年輕人的節日，但近日確診宗數接連破萬，嚇到高齡長者不敢外出，很多家庭取消外出聚餐慶祝，「去年中秋本地長期零確診，大家庭放心出來慶祝。通常兄弟姊妹一起出錢，吃得比較豐富，龍蝦等貴價菜銷路不錯。今年普遍是幾個人一桌，人數少，菜色也簡單。」

帶父母到酒樓飲茶的李先生表示，中秋本是共敘天倫的節日，「我們幾兄弟姊妹訂幾圍是等閒事，大家趁機聯誼，但現在安全要緊！」因此，他們今年有新安排，就是兄弟姊妹幾家人輪流與兩老吃飯慶祝。

據香港01報導，香港昨天新增9787例確診病例，9602例為本土感染，185例是境外移入。香港商界希望政府盡快放寬入境限制。香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢在臉書發文，表示對未來數星期入境檢疫能改為「0＋7」仍抱樂觀態度，「雖然社會上仍然有不少保守強硬派雜音，但我相信特首的智慧，會堅持復常的步伐」，希望很快有好消息。

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