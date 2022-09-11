疫情添變數 七欖、撞球賽照辦 「渣馬」還要走著瞧

渣打馬拉松是香港體育盛事，但今年受疫情影響，能否如期舉辦還是未知之數。 （香港中通社）

香港 疫情持續嚴峻，多項大型賽事及活動能否如期舉行添變數。香港文匯報報導，桌球（撞球）大師賽及國際七人欖球賽即將於下月及11月舉行，香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，來港參加該兩項賽事的運動員 不多，且以閉環形式管理，只要將運動員與觀眾分隔開，相信風險可控，暫時相信能如期舉行。至於11月舉行的渣打香港馬拉松 ，他則表示需要考慮社會整體情況，現階段未有定案。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日接受電台訪問時表示，10月舉行的桌球大師賽和11月的國際七人欖球賽，涉及的運動員人數有限。同時，境外運動員抵港後需要接受閉環管理，以將感染風險減到最低，而從世界各地來港觀賽的觀眾，都必須根據現行的入境檢疫安排接受「3+4」隔離才能進場觀賽。

至於暫定11月20日舉行的馬拉松，主辦機構已正式向特區政府申請批准，並將參賽名額由去年1.5萬人增至2.5萬人。楊潤雄表示，政府雖然也希望賽事成功舉辦，但必須平衡社會整體情況，特別是馬拉松有很多人一齊參與，加上跑手不能佩戴口罩，故政府正在審慎處理其申請，現時未有最後決定。

明報報導，原訂11月20日舉行的渣打香港馬拉松，楊潤雄不坦承「政府好想搞」，但要審視整體社會情况，擔心令疫情飈升，將盡量下周回覆主辦單位，有長跑運動員擔心取消「渣馬」可能損及香港跑手狀態。

香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞稱，「渣馬」為本港大賽，跑手大多準備3至4個月，若最終取消相信跑手相當失望。