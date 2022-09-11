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香港羊村繪本案 5人各判19個月 被告：不後悔

香港新聞組／香港11日電
「羊村繪本案」五人被判刑，圖為押解五名被告的囚車離開法院時，有巿民在路邊揮手送別。（Getty Images）
「羊村繪本案」五人被判刑，圖為押解五名被告的囚車離開法院時，有巿民在路邊揮手送別。（Getty Images）

香港「羊村繪本案」昨日宣判，五名被告黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森、方梓皓被香港法院裁定發布煽動刊物罪名成立，各被判囚19個月。法官指被告透過繪本向幼童「洗腦」，荼毒孩童思想，播下社會動亂的種子，呼籲被告「離開思想的牢籠」；黎雯齡反質疑「有限制的自由是否是真自由」，楊逸意則表示「只有人心可以審判」。

香港經濟日報報導，五名被告是香港言語治療師總工會成員，去年7月因出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》三本童書，遭香港當局逮捕，港府並於去年10月撤銷工會登記。香港警方指控五名被告出版「反送中」煽動性繪畫，意圖美化暴力，把涉嫌犯罪者英雄化，以及煽動兒童憎恨政府和司法制度。

涉案繪本包括《羊村十二勇士》（左起）、《羊村守衛者》及《羊村清道夫》。（路透）
涉案繪本包括《羊村十二勇士》（左起）、《羊村守衛者》及《羊村清道夫》。（路透）

明報報導，「港區國安法」指定法官郭偉健在判刑時表示，「羊村繪本」引導幼童相信香港並非中華人民共和國的一部分，是向幼童「洗腦」。郭偉健認為繪本「灌輸恐懼、惡感、不滿」等情感，教導孩童若不反抗，便會喪失一切甚至被殺，毫無疑問是引導出特定答案，荼毒孩童思想，播下社會動亂的種子。

針對辯方主張不應過分限制言論自由，郭偉健反駁，即使在歐洲也不能以言論自由為名，否定納粹屠殺猶太人，反問「你們何以有權否定中央對香港的主權？」郭偉健重申，描述中港兩地割裂是「道德上錯誤」，「應被教育愛國」的幼童，卻遭灌輸這些思想。

面對判刑，楊逸意表示無悔自己的選擇，「不後悔站在羊的一方」，「唯一後悔的是來不及在被捕前出版更多繪本」。

黎雯齡等五人於去年7月22日被捕，已被押逾12個月，雖被判刑19個月，但扣除假期後，應可在一個月後刑滿獲釋。散庭時，有旁聽者向被告稱「中秋節快樂」，各被告揮手回應，伍巧怡則舉起心形手勢。

香港 勇士 納粹

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