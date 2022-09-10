8周跌5% 香港九龍樓價跌破2019低位

香港示意圖。(圖：shutterstock)

升息持續重挫香港 樓市。反映滙豐上調H按封頂息率後當周市況的中原城市領先指數 CCL，最新報171.83點，繼上周後續見近3年半新低，按周再跌0.8%，連挫8周共跌5.09%，九龍區樓價更率先跌穿2019年低位。樓價越跌越深，二手血流成河，北角柏蔚山一伙賣2000萬元(港幣，下同，約255.7萬美元)，持貨4年連使費狂蝕500萬。

大公報報導，昨日公布的中原城市領先指數，根據8月29日至9月4日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾九成的交易是在8月8日至8月14日簽臨時買賣合約，是7月28日美國聯準會宣布加息0.75厘後第3周的市況，以及8月18日滙豐上調H按封頂息0.25厘當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL報171.83點，是2019年2月170.87點以來的3年半最慘，指數連跌8周共5.09%，跌幅超過2019年10月連跌10周共4.98%的紀錄，可見樓價跌勢加劇。樓價持續下挫，跌勢有擴大跡象。

市區樓價持續回軟，九龍CCL Mass率先跌破2019年低位，最新報163.08點，為2018年1月後新低，按周跌2.82%；港島CCL Mass報176.89點，見2019年1月後新低，按周跌1.71%，跌幅20周以來最大。不過，新界兩區按周回升，新界東CCL Mass報182.92點，結束3周連跌，按周升0.71%；新界西CCL Mass報164.15點，按周則升1.48%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.77點，創185周新低（2019年2月低見172.53點），按周跌0.91%，連跌4周共3.04%，近8周累跌5.20%。

CCL（中小型單位）報171.02點，創185周新低（2019年2月低見170.78點），按周跌0.86%，連跌8周共5.18%。CCL（大型單位）報175.91點，創79周新低（2021年2月低見173.63點），按周跌0.53%，近8周累跌4.68%。

中原地產分行區域營業董事林龍南表示，柏蔚山2座中層F室，實用面積837呎，3房1套間隔、向東北。原業主因移民急沽貨，新近以2000萬元連租約易手，呎價約2萬3895元，屬市價水平。買家是投資 客，原定一手開賣時入市，唯一直落空，直至近日見上址叫價平過一手，沒理由放過執平貨良機，決定扑槌。原業主2018年6月以2410萬元一手購入，持貨約4年，虧損410萬元或17%，若連使費計，料實蝕約530萬元或逾兩成。