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香港海域藏二戰水雷 警方引爆激起5米浪

香港新聞組╱香港10日電
香港海域水雷被引爆後激起巨大浪花，浪花中間的海水轉黑是因為夾雜了炸藥殘骸。(中新社)
香港海域水雷被引爆後激起巨大浪花，浪花中間的海水轉黑是因為夾雜了炸藥殘骸。(中新社)

香港警方昨午在港島鶴咀對開海域，成功引爆「沉睡」海床逾70年的二戰英式水雷。水雷爆炸時傳出巨響，並掀起多層浪花，最大的浪花看似高約5米，相當壯觀。

大公報報導，有份參與行動的爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超表示，本次行動非常成功，無人受傷，既兼顧對海洋環境的影響，亦證明警隊有能力應付軍事級任務。他說爆炸時岸上一度感覺輕微震動，而在附近進行封鎖工作的水警輪及橡皮艇上的警員亦感受到衝擊波。

報導稱，警方行動前作過周詳準備和部署，包括諮詢相關部門及與持份者協商，全面評估行動影響，採取一切措施，務求將對海洋環境的影響減至最低。

警方昨早11時展開行動，兩艘載有飛虎隊水鬼隊及爆炸品處理課警員的快艇，中午近12時駛近水雷位置旁的指揮船。約10分鐘後，人員從快艇轉換橡皮艇，快艇則繼續繞圈，畫出圓形示意水雷位置，並以橙色浮標鎖定下方水雷，六名警員隨後潛入水底進行任務。

下午約1時，警方船隻發射四枚信號彈，指示所有船隻高速駛離，約4分鐘後，水雷在短短39秒被引爆，激起浪花，水面亦浮現一圈黑色炸藥殘骸。

李展超表示，兩名爆炸品處理科和四名飛虎隊水鬼隊人員潛入海床，水鬼隊負責帶領拆彈專家到水雷處確保其安全。專家先確定海底狀態，再次觀察後確定水雷非常完整，所有引爆裝置都完整無缺，遂決定用引爆方法處理，使用數公斤高性能炸藥進行引爆。引爆後發生兩次爆炸，其後專家再返海床觀察，證實水雷已成功摧毀。

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