港機場放寬2項防疫 旅界「還不夠」 唐英年促通關

香港單日確診持續逾萬例，港府10日起放寬兩項機場防疫措施。(路透)

香港 新冠疫情 嚴峻，單日確診持續逾萬例，由於防疫 過嚴引起社會強烈反彈，港府一口氣放寬兩項機場防疫措施，包括客機駐港機組免檢疫、出境與轉機免體溫篩查，立法會議員認為航空和旅遊業「見到曙光」，但旅遊界稱「仍不夠」。

綜合港媒報導，香港9日新增1萬76例，其中9922例為本地感染，154例為境外移入。過去一天有11名確診者死亡；迄今疫情已造成11萬名11歲以下兒童染疫，8人死亡，醫管局鼓勵家長盡快安排子女接種疫苗。

由於香港防疫過嚴，至今未能對外正常通關，以致部分投資者離港，大型國際展覽取消，相關情況引起社會強烈反彈，日前更有兩位建制派重量級人物表達不滿，要求當局放寬防疫限制。

香港上月初放寬抵港檢疫安排至「3+4」，航空業界曾稱不足以吸引外國航空公司復航，港府昨晚即公布放寬海外或台灣客機的駐港機組人員至「0+3」，且自今日凌晨開始，往來海外或台灣客機執勤的駐港機組人員，核酸檢測陰性即可進入社區，不用檢疫。

另外，港府昨晚公布，隨著海外地區逐漸撤銷防控要求，今起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外或台灣的旅客毋須接受體溫篩查，惟入境旅客、出境往內地或澳門的乘客仍需體溫篩查。

明報報導，中國全國政協常委唐英年日前要求港府與內地方面商討盡快通關，並聲稱如果香港只靠「內循環」會「內出血」。

除了唐英年，另一位曾與董建華同台競逐首任行政長官但落選的知名商人吳光正，也公開發文，促請港府解除入境限制。