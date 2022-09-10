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支聯會顛覆案證據足 裁送高院審

香港新聞組╱香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

已解散的「支聯會」前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控「港區國安法」煽動顛覆國家政權罪，控方申請將一眾被告交付高等法院受審。不過，鄒幸彤聯同辯方不斷抗辯，質疑控方證據有重大缺漏，不足以交付高院，並要求初級偵訊。法官香淑嫻昨日裁定，控方證據足以將鄒幸彤面對的控罪交付審訊，下令將她交付高院原訟法庭審訊。

綜合香港文匯報、明報報導，署理主任裁判官香淑嫻昨日表示，在聽取控方提出的所有證據和鄒幸彤的證據，以及考慮鄒幸彤和辯方大狀陳述後，認為該等證據足以將鄒幸彤面對的控罪交付審訊，遂下令據「裁判官條例」85（2）條將她交付高院原訟法庭審訊。

同案擬不認罪的李卓人、何俊仁及「支聯會」，將於9月14日進行第5次提訊，預計將一併交付高院審理。

此外，「光城者」7人多次擺設街站及提倡「武裝起義」，遭控「港區國安法」「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。繼6人早前認罪，創立光城者的21歲青年昨亦在區院認罪。辯方為他求情時形容，涉案言論是口號式及流於表面，沒鼓吹破壞及以武力推翻政權，但國安法指定法官郭偉健質疑，該些論述被人重複談，就會成真，被告行為已是推翻國家政權第一步並屬軍事行動，若有人接納極端思想，「一聲令下一齊起義」，後果危險。案件押後16日再續。

而「光城者」7人其餘已認罪的6人包括首被告阮姓中六男生（現17歲）、第三至第七被告即16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲）。

高院 港區國安法 香港

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