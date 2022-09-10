英女王辭世 大批港人湧領館哀悼 嘆今昔自由大不同
英國女王駕崩，香港特首李家超昨天發稿哀悼英國女王離世，全國政協副主席梁振英親到英國駐港領事館弔唁；昨晨到入夜大批市民到領事館外獻花、悼念。
47年前英國女王曾到訪的何文田愛民邨，多名居民至今歷歷在目；1975年入伙愛民邨的76歲林伯對女王離世「感到好難過」，形容她「得民心，好照顧香港居民」，慨嘆當時香港社會氣氛自由，與今時今日是一個大對比。
此外，不少港人洗版臉書悼念她，並暗地將她與國家主席習近平治下的香港作比較，「一個將漁村變成國際大都市，一個將國際大都市變愚村」。
綜合港媒報導，位於金鐘的英國駐港澳總領事館下半旗致哀，在英領館外，早上起已有市民陸續到場獻花、擺放英國女王肖像，傍晚前到場悼念的人一度沿正義道排隊至法院道交界，入夜後繼續有20至30人在場悼念，並擺放電子蠟燭。有市民獻花後單膝下跪致哀拭淚。
英國女王在1975及1986年曾兩次訪港，其中她1975年到訪的愛民邨，當時居民夾道歡迎，在屋邨圍欄及平台圍觀，多名愛民邨居民對當日情景歷歷在目。86歲的陳伯於愛民邨街市賣菜40多年，他稱當時親睹英國女王在其檔口外經過，「感覺好親民」。
當年有份參與接待女王的多名前高官均憶述她的親切隨和。據報導，1975年任九龍城區政務專員、有份陪同英國女王到中環嘉咸街街市的資深大律師梁定邦說，當時他獲港督麥理浩邀請擔當臨時官方翻譯，女王發言時考慮周到，經常都緩慢及提高音量，令自己可輕易翻譯。對隨行人員及遇到市民都非常親切。
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