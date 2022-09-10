英女王辭世 大批港人湧領館哀悼 嘆今昔自由大不同

位於金鐘的英國駐港澳總領事館9日下半旗致哀，館外當天一早起到入夜後持續有市民到場獻花並排隊向她致敬，花束堆滿館外。(路透)

英國女王 駕崩，香港 特首李家超昨天發稿哀悼英國女王離世，全國政協副主席梁振英親到英國駐港領事館弔唁；昨晨到入夜大批市民到領事館外獻花、悼念。

47年前英國女王曾到訪的何文田愛民邨，多名居民至今歷歷在目；1975年入伙愛民邨的76歲林伯對女王離世「感到好難過」，形容她「得民心，好照顧香港居民」，慨嘆當時香港社會氣氛自由，與今時今日是一個大對比。

此外，不少港人洗版臉書悼念她，並暗地將她與國家主席習近平 治下的香港作比較，「一個將漁村變成國際大都市，一個將國際大都市變愚村」。

綜合港媒報導，位於金鐘的英國駐港澳總領事館下半旗致哀，在英領館外，早上起已有市民陸續到場獻花、擺放英國女王肖像，傍晚前到場悼念的人一度沿正義道排隊至法院道交界，入夜後繼續有20至30人在場悼念，並擺放電子蠟燭。有市民獻花後單膝下跪致哀拭淚。

英國女王在1975及1986年曾兩次訪港，其中她1975年到訪的愛民邨，當時居民夾道歡迎，在屋邨圍欄及平台圍觀，多名愛民邨居民對當日情景歷歷在目。86歲的陳伯於愛民邨街市賣菜40多年，他稱當時親睹英國女王在其檔口外經過，「感覺好親民」。