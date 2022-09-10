11人金鐘暴動 9人囚3年半 2人入教導所

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年9月29日「全球反極權遊行 」，近百人被控於金鐘參與暴動，其中7男4女早前被裁定暴動罪成，昨在區域法院判刑。其中9人被判囚3年半，兩人被判入教導所。

明報報導，11名被告現年介乎19至29歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁文洛、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。其中張銘彥、謝梓健因須隔離未有到庭，兩人均同意缺席下判刑。

姚官判刑時稱，本次大規模的暴動突然升級、沒有預謀，歷時不長、約20分鐘，全因有警員驅散及拘捕，否則造成嚴重後果，原應以4至5年為量刑起點；但考慮被告背景良好及有悔意，被告林卓軒、梁文洛案發時分別為18歲及16歲，認為更生對他們尤為重要，故判兩人入教導所，其餘9人則判囚3年半。

此外，2019年11月警方圍堵理工大學，13人涉於校內逗留，突圍後被捕，其中案發時18歲女學生早前承認兩項暴動罪，為理大突圍而出的首宗認罪暴動案，昨在區院判刑。

法官陳廣池稱，一場網絡媒體的風暴 ，徹底改變不知何謂政治的被告，她犯案後受懲處，除了令自己受苦，更禍及他人及社會；惟她精心察看「何謂醜陋的政治」後，已坦白認罪及有悔意，遂判她入教導所。