我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

女王頭錢幣、郵票價飆 「5仙」硬幣炒到2萬

香港新聞組╱香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國女王逝世，香港在英治時期，貨幣曾印上英國女王肖像，現在市面上印有「女王頭」的硬幣、紙幣收藏價值飆漲。

香港01報導，收藏品店香港真藏（荃灣）的負責人張頌昇表示，印有英國女王肖像的1元紙幣，估計可由現時市值500元(港幣，下同)，急漲至1000元；不過收藏價值最高，不少專家均指是1964年的5仙，由於十分罕有，市面的炒價達2萬元起。

張頌昇認為，香港對英國女王有深刻感情，尤其是年紀較大的市民，因此在英國女王離世後，其店鋪所今早收到有關英國女王收藏品查詢，單日已急升10倍。他又指，在眾多收藏品中，印有英國女王肖像的1元紙幣升值潛力最高，因其發行量少：「紙幣1952至1959年發行。」

至於價值最高的「女王頭」硬幣，張頌昇指為1964年發行的5仙，他解釋因當年發行量很少，亦有傳聞指當時印模損毀，故令該款硬幣存世量極少。而最高質素，即仍有光澤及完全沒有使用過的1964年5仙，價值可至5位數。他估計英國女王離世後，價值更或有雙倍升幅。

自英國女王1952年2月登基後，香港鑄造的硬幣，就改用英國女王頭像設計，直至臨近香港回歸，金融管理局1993年推出洋紫荊設計硬幣，取代原來的英國女王頭像設計系列，但英國女王頭像硬幣仍然是香港的法定貨幣。金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝表示，昨天有約20位客人就英國女王的錢幣及收藏品查詢，有不少客人已下定決心購買。

除了貨幣外，郵票亦同樣有收藏價值，有郵票收藏家表示，罕有的女王頭郵票可以超過1萬元。其中1款10元郵票，估價達到1萬7000元。

收藏家表示，女王頭郵票有平有貴，有些價值幾10元，有些比較罕有的就可以超過1萬元。

英國女王 香港 貨幣

上一則

賞月航班機票白菜價 裸票556元近5年最便宜

下一則

北韓國慶 習近平致賀電：由衷高興

延伸閱讀

英國女王駕崩後 全球各地飛倫敦航班搜尋量暴增40%

英國女王駕崩後 全球各地飛倫敦航班搜尋量暴增40%
最後一周 英國女王與家人歡聲笑語度過

最後一周 英國女王與家人歡聲笑語度過
送英女王最後一程 拜登擬親赴葬禮

送英女王最後一程 拜登擬親赴葬禮
英國女王葬禮 日本政府討論安排日皇德仁出席

英國女王葬禮 日本政府討論安排日皇德仁出席

熱門新聞

張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事