女王頭錢幣、郵票價飆 「5仙」硬幣炒到2萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國女王 逝世，香港 在英治時期，貨幣 曾印上英國女王肖像，現在市面上印有「女王頭」的硬幣、紙幣收藏價值飆漲。

香港01報導，收藏品店香港真藏（荃灣）的負責人張頌昇表示，印有英國女王肖像的1元紙幣，估計可由現時市值500元(港幣，下同)，急漲至1000元；不過收藏價值最高，不少專家均指是1964年的5仙，由於十分罕有，市面的炒價達2萬元起。

張頌昇認為，香港對英國女王有深刻感情，尤其是年紀較大的市民，因此在英國女王離世後，其店鋪所今早收到有關英國女王收藏品查詢，單日已急升10倍。他又指，在眾多收藏品中，印有英國女王肖像的1元紙幣升值潛力最高，因其發行量少：「紙幣1952至1959年發行。」

至於價值最高的「女王頭」硬幣，張頌昇指為1964年發行的5仙，他解釋因當年發行量很少，亦有傳聞指當時印模損毀，故令該款硬幣存世量極少。而最高質素，即仍有光澤及完全沒有使用過的1964年5仙，價值可至5位數。他估計英國女王離世後，價值更或有雙倍升幅。

自英國女王1952年2月登基後，香港鑄造的硬幣，就改用英國女王頭像設計，直至臨近香港回歸，金融管理局1993年推出洋紫荊設計硬幣，取代原來的英國女王頭像設計系列，但英國女王頭像硬幣仍然是香港的法定貨幣。金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝表示，昨天有約20位客人就英國女王的錢幣及收藏品查詢，有不少客人已下定決心購買。

除了貨幣外，郵票亦同樣有收藏價值，有郵票收藏家表示，罕有的女王頭郵票可以超過1萬元。其中1款10元郵票，估價達到1萬7000元。

收藏家表示，女王頭郵票有平有貴，有些價值幾10元，有些比較罕有的就可以超過1萬元。