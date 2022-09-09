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港疫苗通行證降至5歲 接種後才能進入指明處所

香港新聞組／香港9日電
香港疫苗通行證降至5歲，9月30日起，5至11歲兒童須接種疫苗，才可進入指明處所。（中通社）
香港疫苗通行證降至5歲，9月30日起，5至11歲兒童須接種疫苗，才可進入指明處所。（中通社）

香港昨日新增1萬1091宗新冠肺炎確診個案，再多12名確診者死亡，大多未完成接種三劑疫苗。截至5日，有103名未滿11歲的染疫兒童在公立醫院接受治療。此外，將降低「疫苗通行證」的適用年齡至5歲，以進一步保障兒童健康。

文匯報報導，醫務衛生局副局長李夏茵昨日表示，第五波疫情共有38名3歲至11歲兒童確診後病情嚴重或危殆，以及8宗兒童死亡病例。為加強保護兒童，港府決定降低疫苗通行證適用年齡。由30日起，5歲至11歲兒童須最少已接種一針新冠疫苗，才能進入指明處所及圖書館；今年11月底起，兒童必須打齊兩針。

李夏茵昨日在疫情簡報會上表示，今波疫情中嚴重及危殆的受感染3歲至11歲兒童，其中31人從未接種新冠疫苗，4名兒童只打了一針。該組別有8名兒童染疫死亡，均未有打齊兩針疫苗，希望家長盡快帶子女接種疫苗，減低風險。

考慮到兒童未必有智能手機，疫苗接種紀錄除了可以儲存在手機應用程式內，亦接受印有二維碼的針紙，或同行成年人將針紙二維碼拍攝存放在手機內。「安心出行」稍後亦會加入新功能，讓家長同時儲存自己及子女的疫苗通。

疫苗 疫情 手機

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