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香港國安法上路後逾4000教師離職 留者對前景絕望

香港新聞組／香港9日電
香港國安法實施兩年多，有超過4000名教師離職，留下來的人，有些對前景感到絕望；圖為2020年6月30日香港街頭。（中新社）
香港國安法實施兩年多，有超過4000名教師離職，留下來的人，有些對前景感到絕望；圖為2020年6月30日香港街頭。（中新社）

香港2020年7月1日實施國安法後，超過4000名教師離職，教師移民的人數也飆升6倍，而留下來的教師對香港的教育界感到絕望，認為「紅線哪裡都在」，就算薪酬福利再高，時時都要「提心吊膽」。

美國之音昨天報導，國安法實施超過兩年，自幼稚園開始就要實施國安教育，加上言論自由紅線處處、培養學生獨立思考的中學通識科被取消，香港出現近年最嚴重的教師流失率，教師移民人數大幅增加。

據香港教育局估計，上一個學年教師流失的人數估約4050人，當中3580人為公立學校教師。另據統計，平均每間學校有7.1個教師離職，當中移民的人數有260人，較前一個學年的37人大幅飆升6倍。

一位留下來的教師表示，教師離職及移民潮與實施「港區國安法」有一定的關係，國安法的生效是一個警示，更廣泛而言，整個香港的政治氣氛處處是紅線。

「你會擔心自己的子女會不會有什麼事呢？或者是他在接受什麼教育呢？你會想要子女只是面對著單一種的聲音，又或者是當他想憑良心講一件事，原來是會有後果的啊！這個不是一個父母會想樂見的事」，因此很多有兒女的教師都會選擇移民。

這位受訪教師表示，他對香港教育界的前景感到絕望，雖然香港教師的薪酬福利相當優越，但在處處紅線下，工作上無法有真正的滿足感，甚至每天要「提心吊膽」，計畫完成這個學年之後，明年可能會辭職。

但對於香港教師大批流失的問題，港媒近期評論則表示，教師荒並非香港獨有問題，稱是全球現象，背後折射涉及疫情後人才市場緊張，各國正為解決教師荒和人才荒各出奇謀。

此外，為了消除「反送中」運動所出現的「反中」情緒及「港獨」主張，香港教育局在最新發布的「小學教育課程指引」中，要求各校強化培育國家觀念和中華文化等。

官方香港電台昨天報導，教育局公布了更新後的「小學教育課程指引」試行版。相關指引對小學教育提出多個學習宗旨，包括透過國民及國家安全教育認識國家和中華文化、培養國家觀念和國民身分認同、懂得分辨是非，以及能適切履行自己在家庭、社會和國家所擔當的責任等。

教育局 香港 移民

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