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港餐廳「殖民時代炸魚薯條」菜品惹議 港人斥噱頭離譜

記者羅印冲／香港9日電
《TimeOut》香港版網站在社交媒體發布的宣傳影片，現已刪除。 （取材自觀察者網）
《TimeOut》香港版網站在社交媒體發布的宣傳影片，現已刪除。 （取材自觀察者網）

「靈感取自鴉片戰爭的法式羔羊肉」、「回味殖民時代的炸魚薯條」、「以新鮮海鮮帶出香港日占時期」……近日，英國文娛雜誌《TimeOut》香港版網站在宣傳一家香港餐廳的晚宴活動時，赫然寫著用菜品體驗香港被殖民侵占時期等內容，引起內地媒體關注報導，並指相關內容令不少海外網友感到被冒犯，怒斥這種噱頭「錯得離譜」「令人作嘔」。

據觀察者網報導，目前，該宣傳稿及相關宣傳影片已被《TimeOut》刪除。但是，作為這場系列晚宴的發起者、總部位於香港的餐廳活動策畫商Relish，其網頁依舊顯示活動照舊，一些場次的預約已銷售一空。此外，經過電話聯繫，目前涉事香港餐廳仍可正常預定該被宣傳的晚宴活動。

這篇宣傳稿發布於5日，被提及香港餐廳活動策畫者名叫Relish，正在推出主題為《香港往事》（Once upon a time in Hong Kong）的晚宴活動，主打特色是「八道講述香港城市歷史的菜品」，內容赫然寫有鴉片戰爭、英國皇冠、日本侵略等菜名，並聲稱會有「沉浸式用餐體驗」。

而《TimeOut》香港版網站刊載的宣傳文稿稱，「八大主菜以香港城市演變的時間軸為題，特別推介靈感取自鴉片戰爭的法式羔羊肉、象徵殖民地時代的英式經典炸魚薯條，及日占時期的新鮮海鮮，最後配上測試捧造型的玩味甜點，讓你的舌尖感受歷史事件的五味雜陳」。

同時，該文稿還配上了一段發布在Instagram上的菜品宣傳影片，其中給予特寫的三道主菜都有和前述內容基本相同的中英雙語說明。

有網友說，「Relish（餐廳）你在逗我嗎？居然說什麼用新鮮海鮮體驗日占時期？嚐嚐我們的靈感源自鴉片戰爭的羊羔肉？」「真是錯得離譜……簡直無法用語言形容，我甚至都不知道該從哪裡開始說起。」

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