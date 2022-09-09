英女王97前兩度訪港 作風親民曾近距離接觸小販

殖民地年代，英女王曾兩度訪港，她是首位亦是唯一一位在位期間到香港訪問的英國君主。1975年的四天之旅，她先後到過馬場、街市、大學、公共屋邨、公園等多個地方參觀和探訪，圖為女王到中環嘉咸街街市參觀。（Getty Images）

英國女王 伊麗莎白二世（Elizabeth II）8日駕崩，享耆壽96歲，位於香港 金鐘的英國駐港總領事館下半旗致哀。她1952年登基，直至香港1997年回歸為止，當了港人「事頭婆」45年。香港近三分一的殖民時期都在其統治之下。她曾兩度訪港，都受到熱烈歡迎。港英政府為英女王兩次訪港發行紀念郵票及價值1000港元（約127.5美元）的紀念金幣。

港英政府1975年為女王首次訪港發行紀念金幣，這是港府首次發行面額為1000港元的紀念金幣。（取材自香港金融管理局網站）

港英政府1986年發行紀念金幣，紀念女王第二次訪港。（取材自香港金融管理局網站）

綜合香港01等港媒報導，英女王伊麗莎白二世1975年首次訪港，是首位踏足香港的英國在位君王。她當年與王夫菲利浦親王（Prince Philip）於5月4日乘坐飛機抵港 ，其後乘搭專車到九龍公眾碼頭，再轉乘遊艇渡海前往香港大會堂，機場外的市民夾道歡迎。

二人此行到訪摩士公園、當時剛落成的何文田愛民邨、紅磡車站、香港大學、葵涌貨櫃碼頭、荃灣工業區及跑馬地馬場等地。英女王更走入屋邨探訪港人家庭，穿高跟鞋到街市與小販近距離接觸，盡顯親民一面。

英女王在1975年訪港期間，到當時新落成入伙的何文田愛民邨一住戶家中探訪。（Getty Images）

他們5月7日早上離開香港前往日本。香港在女王離港前一夜舉行煙花表演。這是自1967年六七暴動後首次的煙花表演。

英女王第二次訪港是在1986年，亦是《中英聯合聲明》簽署後的第二年。當年英女王結束訪問中國的行程後，乘皇家遊艇不列顛尼亞號在10月21日抵港。英女王亦是首位訪華的英國君王。

英女王抵埗香港後檢閱儀仗隊，其後經過九龍的街道，在沿途民眾揮旗歡迎下，前往後來成為香港理工大學的香港理工學院探訪學生。

據香港博物館專家顧問鄭寶鴻的《順流逆流──香港近代社會影像1960-1985》，英女王在這三天訪問行程中，曾前往和平紀念碑獻花，出席立法局大樓、滙豐銀行總行、香港會議展覽中心、紅磡體育館、沙田馬場及沙田隆享邨等地的歡迎活動。

在第二次訪港前，女王與王夫同年10月12日至18日外訪中國，是首位訪華的英國國家元首，曾前往北京 、上海及西安等地。菲利浦親王當時曾開玩笑，勸告當時身處北京的英國外交官及留學生不要住太久，否則也會變成「矇豬眼」（小眼睛）。