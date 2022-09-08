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不忍癌妻受折磨 58歲男燒炭殺妻判感化1年

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特區高等法院7日就一宗殺妻悲劇作出寬大判刑。與妻子同甘共苦30載的58歲電工，為照顧有情緒病及患末期肺癌的妻子，放棄做父親的願望、社交甚至工作。由於獨力照顧妻子壓力爆煲，電工患上抑鬱症，前年在妻子點頭同意下，在其房間燒炭「送她最後一程」，涉案電工於早前承認誤殺罪。

明報報導，曾任電工的五旬漢不忍患末期癌症的妻子受苦，2020年在妻子點頭同意下在家燒炭，吻別妻子後播放佛教音樂，祈求妻子無痛離去，同日向警方自首，警誡下稱燒炭為減輕妻子痛楚，期望香港有合法安樂死。他承認一項誤殺罪，7日在高院判刑。法官形容本案為悲劇，被告亦是本案的受害者，但被告以非法手段奪去妻子的性命，重申司法制度需要保障人命，終判感化令12個月。

另據文匯報報導，高等法院法官黃崇厚7日判刑時指出，本案無疑是一宗悲劇，被告同是受害者，毫無疑問他深愛妻子，相信被告犯案是為了妻子「解除所有痛苦」。法庭應以憐憫之心考慮本案情況特殊，同時顧及公眾利益，遂決定判被告12個月感化令。法官表示，本案提醒了香港社會，在法例上是否需要有條文處理臨終病人於絕望情況下的意願之問題，這有待政府、社會和不同範疇專家討論。

現年58歲的男被告郭偉賢原被控一項謀殺罪。控罪指，郭於2020年1月30日在鴨脷洲利民道百良大廈某單位謀殺54歲妻子陳秀雲。由於兩名精神科醫生認為他患嚴重抑鬱症引起精神失常而犯案，控方其後接納他承認以「減責神志失常」基礎承認誤殺罪。

香港 癌症 高院

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