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「播謠猛於煽暴」港羊村案5人罪成 學者：過分解讀繪本

香港新聞組／香港8日電
「羊村」繪本案五名被告，被控意圖在兒童中煽動公眾對政府的仇恨，觸犯發布煽動刊物罪成。（路透）
「羊村」繪本案五名被告，被控意圖在兒童中煽動公眾對政府的仇恨，觸犯發布煽動刊物罪成。（路透）

香港言語治療師總工會五人因出版「羊村十二勇士」、「羊村十二勇士」、「羊村清道夫」等三冊繪本，被控串謀發布煽動刊物，昨日於區域法院被判罪成。國安法指定法官於判辭中，指繪本具煽動意圖，「非單源自文宇，而是文字在兒童腦海中的效果」，並稱推翻政府不止可用暴力，散播謠言「是比直接煽暴更有效的武器」。

綜合明報、大公報報導，對於辯方質疑控罪不合憲，判辭形容現時政治形勢表面平靜但內裡反覆，有必要維護國安，裁定控罪合憲，發布煽動刊物罪限制言論及出版自由的權利「實屬必要」。

案件押後至10日求情及判刑，各被告繼續還押。五人聞判冷靜，散庭時向旁聽席揮手，有旁聽者揮手回應，並稱「加油」。

去年7月22日被捕的五名被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、祕書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。

控罪指，五人在2020年6月4日至2021年7月22日期間，以香港言語治療師總工會的名義，安排刊印、發布、分發、展示或複製3冊繪本，而該3冊繪本具意圖引起憎恨或藐視中央及港府或激起對其離叛。五人否認控罪受審，是1997年後首宗串謀發布煽物刊物罪的審訊。

至於3本繪本的內容是否具煽動性，國安法指定法官郭偉健認為繪本閱讀對象包括四至七歲的兒童，而最大問題在繪本結尾表明故事為真實事件，善良的羊群代表兒童讀者，傷害羊群的邪惡灰狼則是中央政府及港府。郭官分析繪本內容，認為出版者明顯拒絕接受香港回歸後的憲法秩序，裁定3本繪本具煽動意圖。

對於法庭認為言論比直接煽動暴力更危險，港大法律系前教授戴大為（Michael C. Davis）認為是「推倒所有人權準則」，又認為判辭「過分解讀」三本繪本，令社會失去批評政府的空間。中大新聞與傳播學院院長李立峯亦憂慮，判辭未能解除公眾疑惑，時事評論員「捉摸不到界線」，只能謹言慎行，甚至不發言。

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