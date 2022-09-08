香港大閘蟹貨少貴5成 網購收錢後失聯

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中秋節將至，吃大閘蟹的季節又到，但受今夏內地連續極端高溫 影響，陽澄湖大閘蟹產量驟減，其中沙家浜產量估計會跌掉一半，加之今年中秋提前，大閘蟹生長期不足，諸種因素或使港人中秋食蟹的習俗受到影響。據了解，在大閘蟹產地，不僅大規格大閘蟹供應絕跡，普通蟹價格亦較去年同期上揚了五成，且中秋供應極少。

綜合文匯報、大公報報導，不少網購專頁紛紛以優惠「嘗鮮價」，吸引市民訂購。騙徒假扮商戶混入其中，向買家保證大閘蟹新鮮又大隻，更免運費送貨，但事實是收錢後即消息全無，連幾百元的小訂單也不放過，密密行騙。有市民發現受騙，隨即被封鎖帳號，電話也無法再聯絡上。

警方表示，近期已接獲四宗涉及大閘蟹的同類網騙報案，其中兩名受害人分別購買30多隻大閘蟹，並透過轉數快付款，惟等待多天賣家仍未發貨，兩人分別損失800多港元（約102美元）。

「今年中秋來得早，天氣太熱，陽澄湖大閘蟹推遲蛻殼，成熟率不高，中秋能上餐桌的蟹量極少。」蘇州沙家浜陽澄湖大閘蟹行業協會會長蔡建東說，「我們收到不少客戶的中秋節訂單，都勸他們將訂單往後延。」蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生7日表示，今年陽澄湖大閘蟹開捕日將在9月23日左右，預計在10月15日前後集中上市。

姚水生表示，持續高溫，給進入成長關鍵階段的陽澄湖大閘蟹造成了一定的影響後，陽澄湖區域廣大養殖戶在政府、水產部門和蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會的指導幫助下，積極開展水底增氧、補草，同時增加對大閘蟹維生素C及其它營養成分的補充，升高了養殖成本，可能會影響到今年的大閘蟹價格。