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疑基座不穩 香港工地吊車倒塌壓毀貨櫃屋3死6傷

香港特派員李春／香港8日電
香港秀茂坪安達臣道一個建築工地7日發生致命意外，事故至少造成三死六傷。圖為消防進行搜救工作。（中通社）
香港秀茂坪安達臣道一個建築工地7日發生致命意外，事故至少造成三死六傷。圖為消防進行搜救工作。（中通社）

香港發生嚴重工安事件，一座65噸重型吊車7日上午倒塌，壓毀六個供工人工作及休息的貨櫃辦公室，到晚間證實三死六傷。資深土木工程師倪學仁估計，吊車塌下可能與底座不穩有關。

意外發生在香港秀茂坪安達臣道房屋協會資助房屋工地，早上約11時，一個大約10公尺高、吊臂30公尺長重型吊車倒塌，壓著大約六個由貨櫃改裝成的辦公室。消防處出動逾百人，到場救出六人，其中一人當場死亡，另一人送院後不治。另有六人受傷，當中兩人情況嚴重，四人情況穩定。

消防員其後發現另有一名工人被困於吊車下，在事發約七小時後的傍晚，將他抬離現場，證實身亡。現場消息說三名死者均為男性，年齡22至41歲，分別任職工程師助理、工程師和電工。傍晚移離貨櫃的死者是25歲工程師。

香港消防隊說，涉事吊車在上月被架起，當天有使用，事發時亦有人操作中，但並未負重，至於意外成因，要等待相關部門調查再確定。

資深土木工程師倪學仁估計，吊車塌下可能與底座不穩有關。一般架起吊車前，需要先在底部架設工字鐵及水泥墩，以確保底座穩定，不過涉事工地，可能為節省時間，未完成地基就架起吊車，加上事發日大風吹動吊車釀成意外，這次意外較為罕見。

到場視察的港府勞工及福利局局長孫玉菡，初步認為吊車基座有問題導致倒塌，當局已發出停工通知書，會徹查事件。

香港新聞組／香港8日電

文匯報報導，特首李家超以及多位立法會議員均對事故感到難過，要求相關部門盡快查明及公布原因。勞工處初步懷疑是吊車基座出問題，已要求工地暫時停工並檢查全港工地吊車。

若證實雇主要為意外負上部分責任，法庭可根據現行職業安全及健康條例，對雇主作出最高50萬港元（約6.3萬美元）的罰款，並監禁3個月至12個月。但2020年至今，建造業與致命意外有關的定罪傳票，平均罰款僅2萬974港元（約2672萬美元）。工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇博士表示：「不明白一條人命淨係值兩萬元？希望政府及早修訂提高罰則的同時，也要提高量刑標準。」

香港 勞工 傳票

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