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港府專家顧問袁國勇確診：沒症狀 3年來終可放假

香港新聞組／香港8日電
確診的港府專家顧問袁國勇表示沒出現症狀，正在家隔離。圖為他3月初為自己注射疫苗。（圖：香港醫管局提供）
確診的港府專家顧問袁國勇表示沒出現症狀，正在家隔離。圖為他3月初為自己注射疫苗。（圖：香港醫管局提供）

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診新冠病毒！袁國勇今日回覆傳媒查詢時表示無出現症狀，正按港府防疫指引在家隔離，感謝大家關心，又表示三年來可以放假也是好的。據今早曾電話聯絡袁國勇人士稱，袁聲線生猛，期待數日內重回工作崗位。

綜合香港01、香港電台報導，香港新冠病毒確診個案再重上過萬宗，新增1萬194宗個案，本地感染占1萬30宗，輸入個案則有164宗。

昨晚有消息指袁國勇確診新冠病毒，他今早回覆詢查詢時稱，自己無出現症狀，已按港府防疫指引在家隔離，並指難得可以在三年以來休息數天，感謝大家關心。

袁國勇上次出席公開活動是上月31日物業管理的活動，分享他自禽流感、SARS到新冠疫情的抗疫經驗。當時衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也染疫，袁國勇在論壇上，展示與歐家榮在考察時的照片，特別說了「祝他早日康復」。

袁國勇是港府防疫專家顧問團成員，自疫情爆發以來不時為港府的抗疫政策等提供建議，例如曾建議市民外出時戴兩個口罩以增強保護力。他於上年年底曾表示如通關必須將疫苗接種率推高，更曾表示「如果你不肯打針，對不起，物競天擇，你是要過身（去世）。」

醫管局呈報16宗患者死亡個案，年齡由47至99歲。醫管局相信，其中10宗死亡個案與新冠病毒有關。醫管局總行政經理李立業表示，47歲死者已打3針，本身有高血壓及心臟病，在家中不省人事，相信死因與感染新冠病毒無直接關係。

學校感染方面，799間學校呈報1361宗陽性個案，其中1140名是學生、221名教職員。衛生防護中心建議22間學校個別班別暫停面授課一周，涉及24班要停課。

此外，新冠肺炎疫情嚴峻，惟部分免疫功能不全的人士即使接種了新冠肺炎疫苗，亦未能產生足夠抗體。醫管局早前引入長效抗體組合（LAAB）集中供應予相關人士使用，但感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，現時局方所購入的劑量不足以涵蓋極高風險的病人，擔心在確診數字居高不下時，這群人會面對更大的染疫風險。

醫管局將於10月下旬將提供3000劑長效抗體組合，其他實體器官移植、惡性腫瘤和腎透析患者亦有機會可接種。

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