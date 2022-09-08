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港記協主席陳朗昇採訪時涉2罪被捕 遭扣半天獲保釋

香港新聞組／香港8日電
香港記者協會主席陳朗昇7日遭警方逮捕。（取材自臉書）
香港記者協會主席陳朗昇7日遭警方逮捕。（取材自臉書）

香港記者協會主席、網媒Channel C副採訪主任陳朗昇，與攝影師7日早上11時許，到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被警員截查身分證。其間陳朗昇被指拒絕向警員出示身分證，被警方以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」拘捕，帶返旺角警署。事隔逾11小時後，至7日晚11時許，他獲准保釋離開警署。

香港01、央廣報導，目前距離陳朗昇前往英國進修只有幾個星期。他原預定9月底離開香港，前往英國參與牛津大學路透研究所的學人計畫，為期半年。

據Channel C報導，陳朗昇7日晚離開警署時，指事發時他被截查，自己只是一如既往了解截查警員的身分。他形容警方當時在麥花臣場館附近方圓50至100米都不能在場，他未去到麥花臣場館已被截查，不似平日警方處理居民大會的安排。

陳朗昇又形容對今次警方做法「大開眼界」，自己只是行使公民權利，他被捕帶署期間被鎖上手銬導致「手瘀傷」，也有警員向他不禮貎對待。

警方表示，於今早約11時執行職務期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前調查，並要求兩人出示身分證。其中一名42歲姓李男子配合要求，提供身分證予人員查核，經初步查問後獲放行，惟另一名41歲姓陳本地男子表現不合作，拒絕向人員出示身分證，人員多次勸喻及警告不果後，以妨礙公務和擾亂公共秩序的名義將其拘捕。

案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。該男子已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

在三年前的香港民主示威運動之後，香港當局經常動用國家安全法和殖民時代的煽動叛亂罪名，來鎮壓香港的異議聲音。

香港當地媒體認為，對港府的批評已經面臨越來越頻繁的警方調查，而香港在全球新聞自由的排名，也已直線下滑。香港許多公民團體和支持民主的聯盟，已經紛紛關閉或解散；陳朗昇和香港記協也面臨來自親中聯辦媒體的一再指責。

香港外國記者會(FCC)也因為國安法構成的風險，在4月間宣布停辦了一年一度、亞洲最大的「人權新聞獎」。

香港 英國 攝影

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